Il figlio di Philip Seymour Hoffman è il protagonista del film di Paul Thomas Anderson

Avvistato sul set giorni fa, il figlio diciassettenne di Philip Seymour Hoffman, Cooper Alexander Hoffman è confermato come protagonista del nuovo film di Paul Thomas Anderson, che quattro volte ha diretto il suo talentuoso papà.

Giorni fa vi avevamo dato la notizia di nuove aggiunte al cast del nuovo film di Paul Thomas Anderson, dal titolo provvisorio di Soggy Bottom, le cui riprese sono attualmente in corso ad Encino in California. Oggi torniamo a parlarne perché siamo in grado di darvi notizie più precise (il set dovrebbe essere blindato e nessun comunicato ufficiale è stato diramato ma ormai se ne sa tutto o quasi): il vero protagonista del film è Cooper Hoffman, figlio diciassettenne del compianto Philip Seymour Hoffman, che fa il suo debutto diretto dal regista che ha lavorato con suo padre ben quattro volte.

La notizia non può che rendere felici e commuovere chi ama il cinema di P.T. Anderson e rimpiange il grande attore troppo presto scomparso. Anche perché, non essendo certo Anderson uno sprovveduto, il fatto che abbia scelto il giovane Hoffman come protagonista significa che quest'ultimo ha ereditato dal padre almeno parte del suo enorme talento.

La storia è incentrata su questo ragazzo prodigio nella San Fernando Valley degli anni Settanta, attorno a cui si dipanano diverse storyline. Non sarebbe dunque Bradley Cooper il protagonista principale del film, ma addirittura avrebbe un ruolo più importante del suo Alana Haim, una delle tre sorelle musiciste della band Haim, come Hoffman al suo debutto (anche se Anderson ha diretto diversi video per le Haim).

A questo punto speriamo che qualcuno riesca a fotografare sul set anche Cooper Hoffman per mostrarvi l'immagine del nuovo astro emergente.