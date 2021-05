Il figlio di Chris Hemsworth vuole essere Superman, l'attore: "Fortuna che ho altri due figli"

News Cinema

Chris Hemsworth continua la sua saga di post ironici su Instagram, stavolta coinvolgendo uno dei suoi figli che gli ha detto chi vorrà essere da grande...

Come raccontava Gigi Proietti del Cavaliere Bianco e i suoi figli che avevano tutti tre figli per uno, anche Chris Hemwsworth è padre di tre bambini: Indie Rose (9 anni) e i gemelli Tristan e Sasha (7 anni). Ricordiamo tutti che il Cavaliere Bianco soccombe insieme a tutta la sua stirpe per mano del Cavaliere Nero e se Chris Hemsworth non teme nessuno in quanto Dio del Tuono dell'universo Marvel, tra le mura di casa è tutta un'altra storia. Con la sua solita autoironia, l'attore ha postato su Instagram una foto che lo ritrae insieme a uno dei due gemelli scrivendo:

Sto tenendo la mano del mio piccolo mentre gli chiedo la più classica delle domande.

"Cosa vuoi fare da grande?"

"Papà, voglio essere Superman".

Fortunatamente ho altri due figli.

È proprio così. I figli hanno il superpotere di insegnare molte lezioni ai genitori senza nemmeno accorgersene. E vale anche per i figli che hanno Thor come padre, le cui risposte a domande apparentemente innocue possono essere più devastanti di una martellata del Mjolnir.

Chris Hemsworth è attualmente sul set di Thor: Love and Thunder, quarto film dedicato al suo personaggio del Marvel Cinematic Universe.