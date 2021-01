Il Festival di Venezia lancia una nuova sezione, Orizzonti Extra

News Cinema

Novità per la Mostra del cinema di Venezia che ha annunciato alcune modifiche per la prossima edizione, con Sconfini che sarà sostituito dalla sezione Orizzonti Extra.

Alcuni aggiustamenti in vista per il Festival di Venezia, come annunciato oggi dalla Biennale. La prossima edizione, la 78°, oltre a salutare la felice scelta di Bong John Ho (Parasite) come presidente di giuria, prevederà la sostituzione di Sconfini con una nuova sezione, Orizzonti Extra.

Come suggerisce il nome, sarà un’estensione del concorso di Orizzonti, dedicato alle nuove tendenze del cinema contemporaneo, pur essendo meno legato a standard di lunghezza e formato. Ci saranno film di genere e durata diversi, con l’unica regola che siano lunghi almeno 60 minuti. Una giuria di spettatori assegnerà dei premi, secondo criteri che verranno annunciati prossimamente.

Le sezioni della 78. Mostra saranno dunque.

· Venezia 78

· Fuori concorso

· Orizzonti

· Orizzonti Extra

· Venezia Classici

· Venice VR Expanded

Per il suo lavoro di selezione, il Direttore della Mostra Alberto Barbera si avvale della collaborazione dei seguenti esperti: Paolo Bertolin, Giulia D'Agnolo Vallan, Bruno Fornara, Mauro Gervasini, Oscar Iarussi, Elena Pollacchi, Angela Prudenzi, Emanuele Rauco, Marina Sanna e, con un coinvolgimento più specifico, Gianluca Arnone, Violeta Bava, Angela Bosetto, Francesco Giai Via, Federico Gironi, Peter Shepotinnik, Alessandra Speciale e Carla Vulpiani.

Per la sezione Venice VR Expanded, Michel Reilhac e Liz Rosenthal, per Biennale College Cinema, Savina Neirotti e Jane Williams, mentre il coordinamento della programmazione di Venice Production Bridge è affidato a Pascal Diot.

Appuntamento dal 1 all’11 settembre 2021 per la 78° edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.