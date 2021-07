Il Festival di Venezia 2021 pre-apre nel segno di Nino Manfredi

News Cinema

Per grazia ricevuta, opera prima da regista del grande attore di cui quest'anno si celebra il centenario della nascita, è il film di pre-apertura della Mostra del Cinema di Venezia. Il film sarà preceduto da un corto di Andrea Segre. Presentato anche il poster del festival, firmato ancora una volta da Mattotti.

Il film sarà proiettato martedì 31 agosto, preceduto da La Biennale di Venezia: il cinema al tempo del Covid, un diario filmato da Andrea Segre, prodotto dalla Biennale di Venezia con Rai Cinema e Istituto Luce Cinecittà, sul “dietro le quinte” dell’edizione 2020 della Mostra del Cinema, svoltasi con le limitazioni imposte dai protocolli di sicurezza dovuti alla pandemia da Covid-19.

La pre-apertura con Per grazia ricevuta è un doveroso omaggio a Nino Manfredi per i 100 anni dalla nascita. Il film, presentato in una nuova copia restaurata, è il lungometraggio d’esordio nella regia di Manfredi, all’epoca da lui fortemente voluto contro tutti e a sorpresa accolto molto favorevolmente dal pubblico. Il restauro è stato realizzato nel 2021 dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e da Istituto Luce – Cinecittà a partire dal negativo scena originale 35mm messo a disposizione da RTI-Mediaset in collaborazione con Infinity+. Per la colonna sonora è stato utilizzato un positivo ottico della Cineteca Nazionale.