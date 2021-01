Il festival di Göteborg invita un unico spettatore su una remota isola del faro

News Cinema

Si svolgerà sull'isola appropriatamente chiamata Pater Noster l'edizione "in presenza" del festival di Göteborg, di fronte a un unico spettatore. Un esperimento esistenziale nell'era del covid-19.

Ormai siamo abituati a vedere i film in casa da soli, o in ristretta compagnia, ma il cinema ci manca tantissimo. Il festival svedese di Göteborg quest'anno tenta un singolare esperimento. Mentre si svolgerà online per il pubblico normale, selezionerà uno spettatore/spettatrice che da solo/a, senza cellulare e senza nemmeno un libro si recherà sulla remota isola del faro di Pater Noster nel mare del Nord, per assistere alla programmazione, che dura una settimana. Ci saranno altre due esclusive programmazioni per una sola persona, oltre a questa più estrema: la prima si svolgerà nello Scandinavium di Goteborg, l'arena in cui si svolge in campionato mondiale di hockey su ghiaccio, e l'altra al cinema Draken, utilizzato in genere per le anteprime.

Il festival ha appena diffuso il trailer molto suggestivo, che vedete qua sotto, per invitare gli aspiranti cinefili disposti ad assistere in solitudine alla manifestazione sull'isola di Pater Noster, nell'evento chiamato "The Isolated Cinema".

La decisione di trasformare una "restrizione negativa in un evento esistenziale" è stata presa, rivela il direttore artistico del festival Jonas Holmberg, in seguito alla decisione del governo di limitare a 8 posti la capacità dei cinema per combattere il possibile contagio. Non è comunque la prima volta che questo interessante festival organizza iniziative del genere: nel passato film a tema religioso sono stati proiettati in una chiesa, una moschea e una sinagoga e spettatori maschi sono stati invitati a vedere i film... su una sedia da ginecologo.

"Su Pater Noster - dice Holmberg - si parla di un isolamento totale di cui molte persone hanno fatto esperienza nel mondo l'anno scorso. La sensazione di essere totalmetnte soli nell'arena Scandinavium o nel Draken Cinema ha un legame con le relazioni alterate che la gente ha adesso con quei luoghi normalmente affollati, ma che ora sono deserti".

Il festival si svolge dal 29 gennaio all'8 febbraio e i titoli delle 60 anteprime verranno annunciati il 12 gennaio. Siamo molto curiosi di conoscere gli esiti di questo esperimento e speriamo solo che l'isolamento totale con le immagini dei film non dia luogo a qualche bizzarro fenomeno di allucinazione come quelli che abbiamo visto proprio nel film The Lighthouse.