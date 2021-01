Il Festival di Cannes 2021 slitta a inizio estate?

News Cinema

Gli organizzatori del Festival di Cannes stanno valutando l'ipotesi di posticipare la manifestazione a fine giugno-inizio giugno, vista la pandemia ancora non sconfitta.

Il Festival di Cannes 2021 teme per le proprie sorti. Dal momento che la pandemia continua a imperversare e si è appena cominciato a somministrare il vaccino anti-Covid, Thierry Frémaux ipotizza uno slittamento del festival di cinema forse più importante del mondo a inizio estate.

Stando a France 24, gli organizzatori della manifestazione stanno seriamente pensando di spostarla da metà maggio, come originariamente programmato, a fine giugno-inizio luglio. Gli stessi ci tengono a fare sapere che Cannes si farà, e in presenza, e dichiarano di aver bisogno di ancora un po’ di tempo "per valutare la situazione di inizio anno".

Ovviamente non è arrivato nessun comunicato ufficiale con una nuova data, ma si sa che il buon Frémaux si fa spesso desiderare in occasioni come questa. Se ben ricordate, lo scorso anno ha aspettato un bel po’ prima di cancellare il festival, dapprima continuando ad affermare che si sarebbe regolarmente svolto e poi parlando di un'edizione estiva e di un eventuale gemellaggio con Venezia.

Nel frattempo è ormai cosa certa che tanto il Festival di Berlino quanto il Sundance Film Festival saranno virtuali. E La Mostra del Cinema di Venezia? Si spera che abbia fortuna proprio come nel 2020, e che possa svolgersi nella forma che più ci piace.