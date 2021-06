Il Festival di Cannes 2021 sarà chiuso da Agente Speciale 117 al servizio della repubblica - Allarme rosso in Africa nera

News Cinema

Prima di uscire nelle sale il prossimo agosto per I Wonder, Agente Speciale 117 Al servizio della repubblica - Allarme rosso in Africa nera sarà il film di chiusura del Festival di Cannes 2021.

Da qualche anno il Festival di Cannes lo chiama Final Screening, o in francese Dernière Séance, ma si è sempre chiamato film di chiusura. L'ultimo spettacolo dell'edizione 2021 del festival più importante del mondo, la 74esima, sarà dedicato la sera di sabato 17 luglio al nuovo capitolo, Allarme rosso in Africa nera, di una serie di parodie dello spionaggio alla James Bond di culto assoluto in Francia, Agente Speciale 117 Al Servizio della Repubblica. Il film sarà poi nelle sale italiane dal 12 agosto, distribuito da I Wonder Pictures.

Una serie che ha lanciato Jean Dujardin come attore amato dal grande pubblico, e come regista Michel Hazanavicius, prima che i due diventassero noti in tutto il mondo per il cinefilo vincitore dell'Oscar, The Artist. In questo nuovo capitolo la regia è affidata a Nicolas Bedos, sempre più in rampa di lancio dopo il successo de La belle époque. Tornerà l'Agente Speciale 117, Jean Dujardin, che dovrà però vedersela con l'emergente e giovane Agente Speciale 1001, Pierre Niney.