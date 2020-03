Il Festival di Cannes 2020 non si svolgerà a maggio e valuta uno spostamento a fine giugno

News Cinema

Il festival prende atto della realtà delle cose e, con un comunicato finalmente rispettoso del dramma che il mondo sta vivendo, parla di varie ipotesi tra cui lo slittamento delle date.

Ancora novità dal Festival di Cannes, in queste settimane in preda a bulimia comunicativa, ma almeno questa volta il comunicato ufficiale ha avuto la sensibilità di prendere atto della gravità dell’epidemia di coronavirus e delle tante persone che stanno soffrendo. Lo hanno fatto cominciando rivolgendo un pensiero alle vittime del virus, esprimendo solidarietà con tutti quelli che stanno lottando contro la malattia.

Proseguendo così, “oggi abbiamo preso la decisione seguente: il Festival di Cannes non si potrà svolgere nelle date previste, dal 12 al 23 maggio prossimo. Sono allo studio varie ipotesi al fine di preservare lo svolgimento, la principale delle quali è un semplice spostamento a fine giugno, inizio luglio 2020. Non appena la situazione sanitaria francese e internazionale ci permetterà di valutare la possibilità reale faremo conoscere la nostra decisione, nel quadro della concertazione attualmente in corso con lo stato e la città di Cannes, oltre che con il consiglio d’amministrazione del festival, i professionisti del cinema e l’insieme dei partner della manifestazione. Detto questo, il Festival di Cannes unisce la sua voce a tutte quelle che domandano con fermezza che ciascuna e ciascuno rispetti le indicazioni di restare in casa e dia prova di solidarietà in questi momenti difficili per il mondo intero.” Firmato, la squadra del Festival di Cannes.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, soprattutto avendo a cuore la soluzione dell’emergenza mondiale, poi anche la questione spostamento o altro relativo a Cannes 2020.