Il Festival del Cinema Italiano dà il benvenuto a Serena Autieri mentre aspetta Oliver Stone

A San Vito Lo Capo continuano ad arrivare ospiti e giurati del Festival del Cinema Italiano, aspettando Oliver Stone in collegamento video sabato sera.

È atteso nientemento che Oliver Stone durante la serata finale del Festival del Cinema Italiano, domani sabato 12 giugno. Il regista americano interverrà dalla sua casa negli Stati Uniti grazie a un video collegamento per raccontare i momenti più importanti della sua carriera e presentare il volume autobiografico Cercando la luce, pubblicato in Italia lo scorso agosto da La Nave di Teseo.

Nel frantempo a San Vito Lo Capo continuano a giungere gli ospiti della manifestazione, tra attori e registi che accompagnano i film in concorso e coloro invece facenti parte della giuria chiamata ad assegnare le Stelle d'argento premi per miglior film, miglior regia, miglior opera prima, miglior attore, miglior attrice e miglior cortometraggio. La presenza dei giorni scorsi di Dario Cassini e Giulia Petrini (nel cast del film I predatori), Lorenza Indovina (nel cast di Cosa sarà), Clementino e Federico Rosati (nel cast di Cobra non è) è affiancati dagli arrivi del Donatella Finocchiaro, Chiara Francini e Serena Autieri, attrici membri della giuria di cui fanno parte anche Paolo Conticini e il regista Christian Marazziti presenti già dal primo giorno di Festival che ha la direione artistica di Paolo Genovese. Nella cittadina siciliana sono giunti anche i giurati Marcello Foti, giornalista e produttore cinematografico, i giornalisti Marta Perego e Marino Midena e la regista Rosalba Vitellaro, i quali saranno chiamati ad assegnare la Stella d’Argento al miglior documentario. A condurre la cerimonia di premiazione, che verrà trasmessa su Rai2 il 13 luglio, in seconda serata, sarà Veronica Maya. Tra gli ospiti d’onore il presidente onorario del Festival Fabrizio Del Noce e Beppe Convertini.

I due lungometraggi in programma per questa sera 11 giugno sono Il buco in testa scritto e diretto da Antonio Capuano con Teresa Saponangelo e Tommaso Ragno, seguito da Rosa Pietra Stella di Marcello Sannino con protagonista Ivana Lotito. L'attrice salirà sul palco per presentare il film. Qui sotto il trailer di Rosa Pietra Stella.

Rosa pietra stella: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

