News Cinema

Il favoloso mondo di Amelie torna al cinema, vent'anni dopo

La redazione di Comingsoon.it di 23 aprile 2021 59

In occasione del ventennale del suo debutto al cinema, avvenuto il 25 aprile 2001, BiM Distribuzione riporta in sala l’11 e il 12 maggio il film di Jean-Pierre Jeunet con protagonista Audrey Tautou. Un ottimo modo per celebrare la riapertura delle sale.