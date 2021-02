Il Far East Film Festival annuncia le date della 23esima edizione

News Cinema

Dopo l'edizione svoltasi online la scorsa estate, una delle più importanti manifestazioni al mondo dedicate al cinema orientale torna alle origini e a un'edizione "fisica". Compatibilmente, non serve neppure sottolinearlo, con le dinamiche, le priorità e le regole dell’emergenza sanitaria.

Il Far East Film Festival torna alle origini.

Dopo l'edizione online della scorsa estate, una delle più importanti manifestazioni al mondo dedicate al cinema asiatico si prepara a tornare nelle sue sedi fisiche e storiche: il Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” e il cinema Visionario, fresco di restauro e di ampliamento.

La 23esima edizione del FEFF si terrà in quei luoghi dall'11 al 19 giugno.

Al FEFF hanno comunque deciso di non rinunciare a un supporto digitale, mettendo a frutto sperienza maturata nel 2020, quando la pandemia richiese una totale riscrittura del modello, delle formule e delle strategie editoriali del Far East Film.

L'illustrazione che vedete qui sora, realizzata da Marina Sobacchi in occasione dell'annuncio delle date del FEFF 2021, è l'elaborazione di un frame di In the Mood for Love di Wong Kar Wai, film che uscirà nella sua versione restaurata con il marchio Tucker Film nelle sale italiane non appena quest’ultime riaccenderanno gli schermi. E, secondo gli organizzatori, rappresenta il claim perfetto per raccontare una storia d’amore, quella tra il FEFF e il proprio pubblico, che dura dal 1999.

Assieme al FEFF tornerà il FEFF Campus, la scuola di giornalismo per giovani talenti capitanata dal veterano Mathew Scott. Dal 14 al 18 giugno ritroveremo anche Ties That Bind, il workshop di coproduzione Asia-Europa con la direzione di EAVE, e dal 16 al 18 giugno ritornerà Focus Asia, cioè l’area Industry del festival, con la sezione Far East in progress (la prima e unica piattaforma europea dedicata ai film asiatici in post-produzione), il project market e un ricco programma di webinar.

L’ultima parola sui film in competizione toccherà, come sempre, agli spettatori. Ma non è il solito modo di dire: a riprova della vena popolare del FEFF, saranno realmente gli spettatori a votare, determinando il podio e assegnando i Gelsi (prodotti da IdeaPrototipi). La proclamazione degli Audience Awards chiuderà il Festival, sabato 19 giugno, e in quell’occasione scopriremo anche il vincitore del Gelso per la migliore opera prima, scelto invece da una giuria internazionale.