Il Far East Film Festival annuncia i titoli di Focus Asia e i nomi di Ties That Bind e del FEFF Campus

Il Far East Film Festival non è più solo una rassegna di film. Da diversi anni oramai la centralità della manifestazione di Udine per tutto quello che riguarda il cinema orientale, compresa la sua industria, ha portato alla nascita di programmi speciali destinati al mercato e alla formazione.

Uno di questi è il FEFF Campus, la scuola di giornalismo del Far East Film Festival coordinata da Mathew Scott, che si trova ancora una volta in prima linea nel rafforzare il legame tra Oriente e Occidente.

Ecco chi sono i 10 giovani talenti - 5 asiatici e 5 europei - selezionati per seguire il FEFF Campus nel 2019:

- Joyce Siu (Hong Kong)

- Yu Shih Chen (Taiwan)

- Jane Yao (Cina)

- Min Woo Park (Corea del Sud)

- Chit Myat Noe (Myanmar)

- Lorenzo Teli (Italia)

- Anna Ellis-Rees (Regno Unito)

- Arman Fatic (Bosnia ed Eregovina)

- Jovana Gjorgjiovska (Macedonia)

- Alvaro Entrenas Bernal (Spagna)



Ai giovani giornalisti del FEFF Campus verrà data l’opportunità di abitare letteralmente dentro il festival, seguendo workshop tenuti da veterani dell’industria cinematografica, intervistando attori, registi, produttori e scrivendo articoli e recensioni che poi verranno pubblicati online e sulla newsletter ufficiale del Campus (tra i grandi nomi che hanno incontrato i ragazzi del FEFF Campus, ricordiamo Jackie Chan, Sammo Hung, Brigitte Lin e Moon So-ri).

Sono 15, invece, i titoli selezionati da Focus Asia, il Project Market del Far East Film Festival dedicato ai “film di domani” con un forte potenziale di coproduzione e cofinanziamento in Europa o in Asia, che verranno presentati dal 30 aprile al 2 maggio durante il FEFF 21 a oltre 200 professionisti del settore all’interno di un ricco programma composto da panel, one to one meeting, proiezioni e momenti di networking.

Il comitato di selezione ha esaminato 95 progetti complessivi (giunti a Udine da 31 paesi) ed è composto da 4 rappresentanti di alcuni dei più importanti festival di cinema di genere: Thomas Jongsuk Nam del NAFF - Bucheon International Fantastic Film Festival (Bucheon, South Korea), Sten-Kristian Saluveer del Black Nights Film Festival - [email protected] & Baltic Event (Tallinn, Estonia), Mike Hostench del Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia (Sitges, Spain) e Valeria Richter del Nordic Factory / Nordic Genre Boost (Oslo, Norway).

Quest’anno il project market prevede la nuova sezione Chinese Focus che include 6 progetti di lingua cinese e rientra nel China Coproduction Day, evento interamente dedicato alle possibilità di cooperazione tra Cina ed Europa (è organizzato in collaborazione con Katherine Lee, produttrice della My Favourite Films - HK).

Grazie alla nuova collaborazione tra Far East Film Festival e HAF – Hong Kong inoltre, il vincitore del Focus Asia Award assegnato ad Hong Kong (il filippino The Grandstand di Mikhail Red) avrà la possibilità di partecipare all’evento udinese.

Focus Asia da quest’anno ha inaugurato un’ulteriore partnership internazionale con Golden Horse Film Project Promotion di Taiwan.

Il Project Market – ricordiamo – è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche/Far East Film Festival di Udine con la collaborazione del Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, con la Direzione Generale per il Cinema – MiBACT.

Dal 29 aprile al 3 maggio, sempre nel cuore del Far East Film Festival, si svolgerà anche la sessione italiana di Ties That Bind, il workshop di co-produzione Asia-Europa, quest’anno alla sua undicesima edizione, che riunisce professionisti asiatici ed europei nello sviluppo di progetti cinematografici (sotto la guida di esperti del settore altamente qualificati e provenienti da entrambi i continenti).

Tutti i progetti selezionati per il workshop costituiranno una sezione collaterale del mercato e potranno così incontrare i numerosi produttori, finanziatori e distributori presenti nelle giornate di Focus Asia.

Ties That Bind è organizzato dal Fondo per L’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, EAVE, Far East Film Festival di Udine e Southeast Asian Audio-Visual Association (SAAVA) con il supporto di Creative Europe - MEDIA sottoprogramma dell’Unione Europea, Silver Media Group e Aurora Media Holdings.

Questi sono i 15 progetti selezionati:

Everybody Leaves, di Phyllis Grae Grande e prodotto da Alemberg Ang (The Philippines)

Hope Dies last, di Stephanie Leitl e prodotto da Hong Kai Sun Austria (China)

In Youth we Trusted, di Hoang Diep Nguyen e prodotto da Hoang Diep Nguyen e Thach Thao Vo (Vietnam)

Plan 75, di Chie Hayakawa e prodotto da Eiko Mizuno-Gray (Japan)

Rosamie, di Joon Goh e prodotto da Elise Shick (Malaysia)

The Convenience Store, di Satoshi Miki e prodotto da Emi Ueyama e Mark Schilling (Japan)

The Sleepless Girl, di François Chang e prodotto da Ke Ma (France, Taiwan, Canada)

Under Construction, di Nadim Tabet e prodotto da Georges Schoucair e Myriam Sassine (Lebanon)

FOCUS ASIA Award all’HAF - Hong Kong:

The Grandstand, di Mikhail Red e prodotto da Pauline Zamora (The Philippines)

CHINESE FOCUS:

Faruk & Abdullah, di Tawfiq Nizamidin e prodotto da Stefano Centini e Chuti Chang (Taiwan, France, Netherlands)

Honey Badger, di Yan Zhou e prodotto da Yuan Li (China)

Lovers on the Volcano, di Yahan Lei e prodotto da Li Fang (China)

Money is Everything, di Mandrew Kwan e prodotto da Jacqueline Liu e Yuin Shan Ding (Hong Kong SAR China)

The Alaya : Mind Divers, di Chung LEE e prodotto da Sky T.H. Chao (Taiwan)

The Boy from Pluto, di Chuang Shiang-an e prodotto da Patrick Mao Huang (Taiwan)



TIES THAT BIND 2019 – I 15 professionisti e i 10 progetti selezionati:

France

Dennes Nathalie, The Living

Greece

Drandaki Maria, Homemade Films

Project: Titanic Ocean

Malaysia

Foo Fei Ling, Ghost Grrrl Pictures

Project: Tiger Stripes

South Korea

Han Sunhee, Plain Pictures

Project: The Final Print

Romania

Ionescu Anda, Alien Film

Project: Igor Cobileanski

China

Lin Chi-an, Coolie Films

Project: Uncharted

Indonesia

Raharja Siska, Elora Films

Project: Mayday

Norway

Renno Fernanda, Fidalgo Film

Belgium

Schoesetters Nancy, TM Media Productions

Romania

Stancu Mihalcea Radu, deFilm

Project: To the North

Poland

Tatko Joanna, Staron-film

Thailand

Thipsena Supatcha, Mobile Lab

Project: Babylon

The Netherlands

Van der Kaaij, Raymond Revolver

Project: Blood of Ghost

Slovenia

Virc Bostjan, Studio Virc

France

Zhou Xinyu, Alcatraz Films

Project: Children