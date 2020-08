Il Duello: Woody Harrelson contro Liam Hemsworth nel vecchio west

News Cinema

Opera seconda del regista e attore australiano Kieran Darcy-Smith, il film è stato tratto da una sceneggiatura di Matt Cook finita nella Black List del 2009.

Nel giugno del 2016 debuttava in home video e in digitale, dapprima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo, un western cupo e spietato che vedeva protagonisti Woody Harrelson e Liam Hemsworth (il fratello minore del Chris che è Thor nel MarvelVerse). Diretto dall'attore e regista australiano Kieran Darcy-Smith, alla sua opera seconda, si intitolava Il Duello.

Il duello: la trama del film

Quando una serie di cadaveri iniziano a venire misteriosamente ritrovati sulle sponde del Rio Grande, il governatore del Texas decide di inviare il migliore dei suoi Ranger, David Kingston (Liam Hemsworth), a indagare su quanto accade a Monte Hermon, una cittadina situata sul confine messicano e governata da un misterioso personaggio di nome Abraham Brant (Woody Harrelson), conosciuto da tutti come "il predicatore". Brant manipola gli abitanti della cittadina con il suo carisma, e minacciandoli con fantomatici poteri concessigli da Dio, e con soprusi e intimidazioni.

Giunto a Monte Hermon, Kingston riconosce in Brant l'uomo che ventidue anni prima, quando lui era ancora un bambino, aveva ucciso il padre nel corso di un cruento duello all'arma bianca.

Pur desideroso di vendetta immediata, Kingston procede con le indagini, scoprendo giorno dopo giorno che niente e nessuno, in quella cittadina, è quello che sembra. Nel frattempo, Brant s'invaghisce di sua moglie, Marisol (Alice Braga), la quale sembra cedere di fronte alle seduzioni e al carisma del predicatore...

Il Duello: il trailer

Il Duello: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il Duello: una sceneggiatura da Black List

Il Duello è basato su una sceneggiatura scritta dall'americano Matt Cook, che tra gli altri suoi credits come sceneggiatore conta film come Codice 999, Boston: Caccia all'uomo, Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen e The Informer - Tre secondi per sopravvivere. Il film è stato realizzato nel 2016, ma la sceneggiatura di Cook circolava dal 2009, quando era finita nella celebre Black List, la lista compilata annualmente col contributo di tutta Hollywood sulla sceneggiature più interessanti e non ancora realizzate che circolano per le scrivanie dei produttori.