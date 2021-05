Il drago dei desideri: ecco il trailer del film d'animazione Netflix

News Cinema

Arriverà su Netflix l'11 giugno la commedia fantastica animata Il drago dei desideri. Intanto è uscito il trailer.

Arriverà l'11 giugno in streaming su Netflix Il drago dei desideri, che rappresenta la seconda produzione originale della Sony Animation per Netflix. Intanto è uscito il divertente trailer ufficiale. In una storia che ricorda un po' quella di Aladdin, uno studente universitario cinese di nome... Din, libera accidentalmente un drago rinchiuso in una teiera, Long, che si offre di esaudire tre desideri.

Insieme, i due visitano Shangai alla ricerca di Lina, un'amica d'infanzia del ragazzo, che spera di ritrovarla. Durante il loro viaggio, il ragazzo e il drago affronteranno i più grandi dilemmi della vita, alla ricerca del desiderio perfetto, quello che conta più di ogni altra cosa.