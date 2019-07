Il dottor Emmett L. Brown ci dice di cosa dovrebbe parlare un quarto Ritorno al futuro

News Cinema

Christopher Lloyd, ospite al Niagara Falls Comic-con risponde a una domanda in proposito, anche se non c'è l'intenzione concreta di realizzare un nuovo sequel.

Oggi il nostro amatissimo Doc, ovvero Emmett L. Brown, altrimenti noto come Christopher Lloyd, è un arzillo ottantenne. E sarebbe felicissimo (e noi con lui) di tornare per un quarto Ritorno al futuro, dopo la trilogia originale. Ma da bravo scienziato, dice che il film dovrebbe (e potrebbe) affrontare un tema oggi essenziale.

Ospite del Niagara Falls Comic-Con, LLoyd ha infatti dichiarato: "penso che in qualche modo dovrebbe trasmettere un messaggio su qualcosa che è importante per tutti, in tutto il mondo: il cambiamento climatico. Dovrebbe incorporare una tematica attuale e mantenere il feeling dei primi tre".

Detto questo (e plaudiamo alla coscienza ecologica dell'attore), non ci sono intenzioni immediate di dare un sequel alla trilogia: Robert Zemeckis è sempre sembrato scettico in proposito e lo stesso Lloyd all'epoca del grande successo del primo film del 1985 aveva molte perplessità a tornare per il primo dei due sequel, che uscì poi 4 anni dopo mentre per il capitolo conclusivo passò soltanto un anno.

Di recente proprio Zemeckis - che si è sempre dichiarato contrario all'idea di farne un altro e ha su questo l'ultima parola - ha anche espresso le proprie perplessità sulla possibilità di fare un altro film del genere nella Hollywood attuale.

Comunque sia, Ritorno al futuro ha lasciato una traccia profonda nel cuore dei fan ed è stato spesso citato e omaggiato anche al cinema, come, di recente, in Ancora auguri per la tua morte.