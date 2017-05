Il domani tra di noi: primo trailer italiano del film Kate Winslet e Idris Elba

Uscirà in Italia il prossimo 19 di ottobre Il domani tra di noi, titolo italiano di The Mountain Between Us, il film che vede protagonisti Kate Winslet e Idris Elba diretto da Hany Abu-Asad, il regista palestinese che nel 2006 è stato nominato all'Oscar per il miglior film straniero grazie al suo Paradise Now.

Del film, che è stato tratto da un omonimo romanzo firmato da Charles Martin, è appena arrivato il primo trailer, in italiano:

Il domani tra di noi: Il trailaer italiano del film - HD

La storia del film, che è stato sceneggiato da Chris Weitz e da J. Mills Goodloe, è quella di un medico e di una fotoreporter che, rimasti isolati a seguito di un tragico incidente aereo, sono costretti ad avvicinarsi per sopravvivere in condizioni estreme tra le nevi di un massiccio montuoso lontano da ogni forma di civiltà. Quando si rendono conto che non arriveranno aiuti, intraprenderanno un difficile viaggio attraverso migliaia di chilometri nella natura selvaggia, stimolandosi l’un l’altro a resistere e accendendo così un’attrazione inaspettata.