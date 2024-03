Il discorso di Jonathan Glazer agli Oscar fa discutere: lo accusa anche il regista de Il figlio di Saul

News Cinema

Quando ha ritirato l'Oscar, il regista de La zona d'interesse, Jonathan Glazer, ha pronunciato un discorso che ha lasciato perplessi molti. Ora sull'argomento interviene anche il regista di un altro film premio Oscar, László Nemes, autore dell'indimenticabile Il figlio di Saul.

Viviamo in tempi drammatici e polarizzati, in cui tutto quello che diciamo su determinati argomenti viene scrutinato, passato al vaglio, assolto o condannato. E in questo momento l'argomento assolutamente tabù è la violenta risposta palestinese sui civili di Gaza, dopo la tremenda strage di civili israeliani perpetrata dai terroristi di Hamas lo scorso ottobre. Qualcuno l'ha definito genocidio ed è stato lapidato per questo e accusato di antisemitismo (Sanremo docet), anche se ad onor del vero essere pacifisti e protestare contro i massacri delle popolazioni inermi, da qualunque parte stiano, non significa in questo caso essere contro gli ebrei, ma contro la politica belligerante del governo di Netanyahu, invisa anche a buona parte degli israeliani. Vittima delle sue stesse affermazioni è stato adesso il regista Jonathan Glazer, ebreo, autore di uno dei film fondamentali sullo sterminio degli ebrei visto dalla parte dei carnefici, La zona d'interesse, il cui discorso sul palco degli Oscar è stato applaudito ma in seguito da molti definito ambiguo, tanto che c'è chi l'ha rimproverato di rinnegare le sue origini o di minimizzare l'Olocausto. Adesso è intervenuto nella polemica anche il regista che nel 2016 vinse l'Oscar nella stessa categoria con l'indimenticabile e sconvolgente Il figlio di Saul, l'ungherese Laszlo Nemes. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Cosa ha detto Jonathan Glazer e l'ira di Laszlo Nemes

Glazer nel suo discorso di accettazione, molto emozionato, ha detto "Il nostro film dimostra dove può condurre la de-umanizzazione al suo peggio, che ha dato forma al nostro passato e al nostro presente: In questo momento siamo qua come uomini che rifiutano che il loro essere ebrei e l'Olocausto vengano dirottati da un'occupazione che ha portato al conflitto per così tante vittime innocenti, sia le vittime del 7 ottobre in Israele, che l'attacco in corso su Gaza, tutte le vittime di questa de-umanizzazione". Il suo discorso è stato interrotto da applausi calorosi agli Oscar, ma molti hanno storto il naso e Glazer non si è presentato dopo all'incontro stampa per chiarire meglio cosa intendesse, anche se appare piuttosto chiaro. Adesso sull'argomento è intervenuto anche il regista ungherese László Nemes, con queste parole:

Mi piace moltissimo La zona d'interesse e lo ritengo un film importante. Quando si fa un film del genere, questo comporta una responsabilità. Glazer ha chiaramente fallito nel misurare questa responsabilità, anche nei confronti dello sterminio degli ebrei europei. Ed è stato scioccante che l'élite del cinema lo abbia applaudito per questo.

Sulla questione è intervenuto anche Jonathan Greenblatt, presidente della Lega anti-diffamazione, che su X/Twitter ha scritto: "E' davvero scoraggiante vedere qualcuno che minimizza l'Olocausto, letteralmente, mentre accetta un premio per un film che ha fatto... sull'Olocausto. Glazer dice di comprendere dove può portare la de-umanizzazione, eppure è cieco di fronte al fatto che è la de-umanizzazione degli ebrei e degli israeliani di Hamas ad aver portato alla guerra attuale. Siamo chiari: Israele non sta dirottando l'ebraicità di nessuno. Difende il diritto di ogni ebreo ad esistere".

Del diritto dei popoli civili non terroristi, però, nessuno parla. A noi il discorso di Glazer è apparso tutt'altro che minimizzare l'Olocausto, ma come dicevamo all'inizio oggi ogni pretesto è valido per scatenare guerre, reali e mediatiche. Il regista si è rifiutato di rispondere a queste accuse, che non riguardano certo i suoi meriti di cineasta e del suo film.