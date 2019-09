Il Diritto di opporsi: il primo trailer del film con Michael B. Jordan, Brie Larson e Jamie Foxx

News Cinema

Tratto dal best-seller di Bryan Stevenson, a sua volta basato su fatto reali, il film diretto da Destin Daniel Cretton, uscirà al cinema nel mese di marzo 2020.

Arriverà al cinema nel mese di marzo 2020 Il diritto di opporsi, il film diretto da Destin Daniel Cretton e tratto dal romanzo autobiografico Bryan Stevenson, Just Mercy: A Story of Justice and Redemption.

Il film, che vede protagonisti Michael B. Jordan e i Premi Oscar Jamie Foxx e Brie Larson, segue il giovane avvocato Bryan Stevenson (Jordan) e la sua storica battaglia per la giustizia. Dopo essersi laureato ad Harvard, Bryan avrebbe potuto scegliere fin da subito di svolgere dei lavori redditizi. Al contrario, si dirige in Alabama con l’intento di difendere persone condannate ingiustamente, con il sostegno dell'avvocatessa locale Eva Ansley (Larson). Uno dei suoi primi casi, nonché il più controverso, è quello di Walter McMillian (Foxx), che nel 1987 viene condannato a morte per il famoso omicidio di una ragazza di 18 anni, nonostante la preponderanza di prove che dimostrano la sua innocenza, e il fatto che l'unica testimonianza contro di lui sia quella di un criminale con un movente per mentire. Negli anni che seguono, Bryan si ritroverà in un labirinto di manovre legali e politiche, di razzismo palese e sfacciato, mentre combatte per Walter, e altri come lui, con le probabilità - e il sistema - contro.