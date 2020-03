Il direttore della fotografia di Avengers lavorerà al prossimo Spider-Man

News Cinema

Si tratta del due volte candidato all'Oscar Seamus McGarvey.

Sarà il direttore della fotografia del primo Avengers, ovvero Seamus McGarvey, ad affiancare Jon Watts per la realizzazione del prossimo Spider-Man. Come noto le riprese del nuovo progetto del ritrovato accordo Sony/Marvel dovrebbero partire il prossimo luglio, ma a questo punto potrebbe essere lecito aspettarsi uno slittamento dovuto all’epidemia di COVID-19 che ha messo in stallo praticamente ogni produzione, non soltanto hollywoodiana.

Seamus Mcgarvey è stato candidato all’Oscar per la miglior fotografia grazie a Espiazione e Anna Karenina, entrambi diretti da Joe Wright. Nella sua filmografia figurano opere di rilievo come Zona di guerra, The Hours, …e ora parliamo di Kevin, ma anche mega-produzioni come Godzilla o The Greatest Showman. Prossimamente dovrebbe collaborare con Robert Zemeckis alla realizzazione del Pinocchio in live-action, ovviamente targato Disney.

Ciò che intanto sappiamo di Spider-Man 3 lo dobbiamo principalmente al suo protagonista Tom Holland: l’attore ha annunciato che come prevedibile Zendaya tornerà nel ruolo di MJ, e che la sceneggiatura del nuovo film è “assolutamente folle”. C’è chi già sostiene che il supereroe se la vedrà con I Sinistri Sei. Spider-Man 3 dovrebbe arrivare nei cinema – a questo punto è lecito adoperare il condizionale – il 16 luglio 2021. Noi ce lo auguriamo caldamente…