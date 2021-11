Il diario di Bridget Jones in 4K: ecco il trailer della versione restaurata del film

News Cinema

Era il 2001 quando, dal romanzo di Helen Fielding, la regista inglese dirigeva una delle commedie romantiche più popolari del terzo millennio, lanciando così la stella di Renée Zellweger. In occasione del suo ventennale, Il diario di Bridget Jones è stato restaurato in 4K, e questo è il trailer.

Da un popolarissimo best seller di Helen Fielding, che (ri)lanciò la cosiddetta chick-lit in tutto il mondo, un film che ebbe un successo planatario formidabile, diede un imprinting decisivo - fin troppo... - su tutta la commedia romantica a venire e fece diventare la sua protagonista, Renée Zelleweger, una star amatissima. Parliamo ovviamente di Il diario di Bridget Jones, che in questo 2021 compie vent'anni: e proprio in occasione di questo anniversario, StudioCanal ha curato un restauro in 4K del film, di cui vi mostriamo di seguito il trailer.

Il diario di Bridget Jones venne diretto dalla regista inglese Sharon Maguire (che poi diresse anche un sequel e poco altro ancora), con una sceneggiatura firmata dalla stessa autrice del romanzo assieme a Richard Curtis e Andrew Davies.

Se la Zellweger interpretava la goffa protagonista della storia, una trentenne single, sovrappeso e specializzata in gaffes spesso causate dall'alcool, l'oggetto del suo frustratissimo desiderio era invece interpretato da uno Hugh Grant inaspettatamente cinico, mentre il Mr. Darcy di turno ("Orgoglio e pregiuzio" fu dichiaratamente d'ispirazione per la Fielding) c'era Colin Firth, non a caso già interprete del personaggio austeniano in un popolarissimo adattamento BBC del 1995.

Rivediamo tutti e tre, e tutti gli altri protagonisti di Il diario di Bridget Jones, in queste immagini restaurate nello splendore del 4K.

Il diario di Bridget Jones: il trailer del restauro in 4K del film