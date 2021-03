Il diario dell'amore: curiosità sul film musicato da Justin Timberlake

News Cinema

Interpretato da Jason Sudeikis, Jessica Biel e Maisie Williams, il film Il diario dell'amore è la storia di una profonda amicizia tra un architetto vedovo e una ragazzina con un sogno impossibile.

Uscito nel 2016 negli Stati Uniti e arrivato da noi direttamente in streaming senza passare dalle sale cinematografiche, Il diario dell'amore è un film drammatico che vorrete vedere tenendo qualche fazzoletto a portata di mano. Con un'esperienza ventennale da assistente alla regia e dopo aver diretto un numerosi episodi di diverse serie TV, il regista Bill Purple esordisce qui alle redini di un lungometraggio che scrive insieme a Robbie Pickering. uno degli autori della serie Mr. Robot.

Protagonisti della storia sono Jason Sudeikis, vincitore del Golden Globe per la serie Ted Lasso, Jessica Biel, indimenticata interprete della serie Settimo cielo, e Maisie Williams, che sappiamo bene essere l'Arya Stark del Trono di Spade.

Il diario dell'amore: la trama del film

Per arrivare a godere appieno della visione di questa storia, sarebbe meglio non leggere la trama. Ma per i temerari che non temono di rovinarsi le sorprese, anche quelle che arrivano nella prima mezz'ora del film, possono proseguire la lettura.

Il diario dell'amore racconta la storia di un architetto felicemente sposato. Si chiama Henry e vive a New Orleans insieme alla deliziosa moglie Penny. La coppia aspetta un bambino, essendo lei incinta all'ottavo mese. Un giorno, la giovane scorge dalla finestra di casa una ragazzina vagabonda frugare nella spazzatura.Costei è alla ricerca di materiali da costruzione e Penny, parlandone con Henry, gli fa promettere che, nonostante la mole di lavoro che non gli lascia tempo libero, parlerà con quella ragazzina per tentare di aiutarla. Inaspettatamente arriva una tragedia: Penny muore in un incidente stradale. Sconvolto dall'accaduto, l'architetto cerca di dare un senso alla sua esistenza senza Penny e grazie a Millie, forse lo trova. Quest'ultima è la ragazzina che che frugava nella spazzatura e, conoscendola, Henry scopre che ha perso la madre e che ora ha una missione speciale: trovare i materiali per costruire una zattera. Millie dice che vuole attraversare l'oceano Atlantico e andare alla ricerca del padre scomparso in mare. Aiutandosi a vicenda nel superare i reciproci lutti, i due non hanno idea di dove li porterà la loro amicizia.

Il diario dell'amore: curiosità sul film

Il titolo originale è The Book of Love , ma si tratta di un cambio effettuato dopo la prima presentazione pubblica al Tribeca Film Festival, quando il film si chiamava originariamente The Devil and the Deep Blue Sea (Il diavolo e il profondo mare blu).

, ma si tratta di un cambio effettuato dopo la prima presentazione pubblica al Tribeca Film Festival, quando il film si chiamava originariamente (Il diavolo e il profondo mare blu). L'attore scelto per la parte di Henry era Jeffrey Dean Morgan , il Negan di The Walking Dead , ma i rinvii delle riprese non gli hanno più permesso di partecipare per impegni precedentemente stabiliti.

, il Negan di , ma i rinvii delle riprese non gli hanno più permesso di partecipare per impegni precedentemente stabiliti. Gli stessi rinvii hanno costretto anche Chloë Grace Moretz , prima scelta per la parte dell'adolescente Millie, costretta anche lei a rinunciare al progetto per altri impegni.

, prima scelta per la parte dell'adolescente Millie, costretta anche lei a rinunciare al progetto per altri impegni. Maisie Williams è britannica a tutti gli effetti, essendo nata e cresciuta a Bristol in Inghilterra, ma per questo ruolo recita con l'accento americano.

è britannica a tutti gli effetti, essendo nata e cresciuta a Bristol in Inghilterra, ma per questo ruolo recita con l'accento americano. Jessica Biel è la moglie di Justin Timberlake . I due si sono sposati in Puglia nell'ottobre del 2012.

è la moglie di . I due si sono sposati in Puglia nell'ottobre del 2012. Il film segna il primo e unico, fino ad ora, lavoro da compositore puro per le musiche di un film di Justin Timberlake, da non confondere con le canzoni scritte ed eseguite per i due Trolls.