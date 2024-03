Il Dei Piccoli di Roma: un cinema diverso dagli altri compie 90 anni

News Cinema

Una piccola sala sospesa nel tempo in mezzo a Villa Borghese a Roma. Il cinema Dei Piccoli è diverso da tutti gli altri e ha organizzato due giornate di festeggiamenti e proiezioni speciali per i suoi 90 anni.

Appare fra gli alberi e i viali di Villa Borghese, sontuoso polmone verde di Roma a pochi passi dal centro, e non manca di suscitare una reazione incuriosita da parte di chi si avvicina per la prima volta a questo piccolo chalet colori pastello che sembra arrivare da un'altra epoca. Sospeso nel tempo e nella fantasia, è il Cinema Dei Piccoli di Roma, che per il 23 e 24 marzo ha organizzato delle proiezioni speciali per festeggiare 90 anni di storia dal punto di vista dei bambini.

Una realtà così speciale e amata dai romani che è entrata ufficialmente addirittura nel Guinness dei primati come "edificio adibito a cinema più piccolo del mondo". Una programmazione che spazia dagli itinerari didattici della mattina riservati alle scuole, ai film serali di cinema d’autore e d’essai. Senza dimenticare il punto forte della nostra sala: la tradizionale programmazione pomeridiana per i bambini e le loro famiglie. Nato nel 1934, dal 1980 è gestito da Caterina Roverso e Roberto Fiorenza. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito cinemadeipiccoli.com

Ecco il programma della due giorni di festeggiamenti per i 90 anni del Cinema Dei Piccoli (Biglietto d'ingresso 3 euro per ogni spettacolo)

SABATO 23 MARZO 2024 dalle ore 15.00

Il programma di sabato è dedicato agli inizi della storia del cinema Dei Piccoli, che per molti anni venne chiamato dai romani cinema Topolino in virtù del fatto che sul cinema campeggiava una sagoma in legno di Mickey Mouse e sull’ingresso la scritta Casa di Topolino.

Ore 15:00 - IL COMPLEANNO DI TOPOLINO, IL BRUTTO ANATROCCOLO, PIERINO E IL LUPO, IL PICCOLO HIAWATHA. La festa comincia con un programma di cortometraggi, composto come gli spettacoli degli inizi del piccolo cinema quando si susseguivano sullo schermo cartoni e comiche, con proiezioni della durata di un’ora. Il cortometraggio di Citto Maselli I bambini al cinema, interamente girato al Dei Piccoli nel 1957, ci porterà a ritrovare la meraviglia e il divertimento nello sguardo dei piccoli spettatori dell’epoca.

Ore 16:00 - BIANCANEVE E I SETTE NANI di Walt Disney. Alla fine degli anni ’30 arriva sugli schermi il primo lungometraggio d’animazione della storia del cinema che nel corso delle generazioni è stato sicuramente il film più visto e rivisto sul nostro schermo, proposto in tutte le numerose riedizioni (1938, 1952, 1962, 1972, 1980, 1987, 1992).

Ore 17:30 - LA REGINA DELLE NEVI. Negli anni ’50 e ’60 fanno parte della programmazione del Dei Piccoli anche capolavori delle scuole di cinema di animazione dell’Europa dell’Est. Tratto dalla fiaba di H. C. Andersen, il film di Lev Atamanov (presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1957) influenzò animatori del calibro di Walt Disney (molto più tardi Frozen si ispirò alle immagini del film) e di Hayao Miyazaki, che dopo averlo visto decise di dedicarsi definitivamente all’animazione.

Ore 18:45 – THE KID – IL MONELLO. Un secondo omaggio ai primi spettacoli visti al cinema Topolino, i film muti accompagnati in sala da un grammofono posizionato sotto lo schermo. Sarà il primo lungometraggio di Charlie Chaplin, accompagnato al pianoforte in sala dal maestro Antonio Coppola, che ci farà rivivere l’atmosfera dell’epoca con le immagini di un capolavoro immortale e con la musica dal vivo. Un appuntamento per piccoli e grandi da non perdere.

Ore 20:15 - TOP HAT – CAPPELLO A CILINDRO. Chiude la serata il musical con Fred Astaire e Ginger Rogers in ricordo della svolta che il cinema Dei Piccoli ebbe negli anni ’70, quando nacque l’idea di alternare al cinema per bambini del pomeriggio un cineclub serale. Una delle prime rassegne fu realizzata in collaborazione con la Cineteca Nazionale, che stampò appositamente le pellicole restaurate dei film dei due grandi ballerini, per proporle sullo schermo del “Piccolo d’Essai”. Era il 1974 e il cinema Dei Piccoli diventò anche “Dei Grandi”

DOMENICA 24 MARZO 2024 dalle ore 10.30

Il programma di domenica presenta la trasformazione del piccolo cinema di Villa Borghese in una realtà culturale consolidata. Itinerari didattici per le scuole la mattina, film per bambini il pomeriggio e la sera cinema d’autore e d’essai.

Ore 10:30 - LINNEA NEL GIARDINO DI MONET, IL PUPAZZO DI NEVE, L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI, POLLICINA. Iniziamo con quattro film rappresentativi dei nostri itinerari didattici dedicati all’Arte, alla Natura, al Gioco: un'occasione per vedere film rari, che in genere riserviamo solo alle scuole.

Nel pomeriggio la proposta dei maggiori campioni d’incasso al botteghino del Dei Piccoli: film creati da artisti dei quali la piccola sala ha mostrato negli anni la filmografia completa.

Ore 14:30 – KIRIKU E GLI ANIMALI SELVAGGI. MICHEL OCELOT con Kirikù e la strega Karabà, è apparso sul nostro schermo nel Natale del 1999 e fu subito un grandissimo successo, Dell’autore francese abbiamo poi mostrato negli anni tutti i film: Principi e Principesse, Kirikù e gli animali selvaggi, Azur e Asmar, Dililì a Parigi, Il Faraone, il Selvaggio e La Principessa.

Ore 16:00 - LA FRECCIA AZZURRA. Il primo film di Enzo D'Alò ha registrato il più grande incasso al botteghino del Cinema Dei Piccoli. Successivamente abbiamo proposto tutte le opere del regista italiano: La Gabbianella e il Gatto, Momo, Opopomoz, Pinocchio, Pipì Pupù e Rosmarina, Mary e lo spirito di mezzanotte, tutte molto amate dalla critica e dal pubblico.

Ore 17:50 – IL PICCOLO PRINCIPE. Un omaggio del nostro programma agli spettatori, perché pensiamo che il vero spirito del cinema Dei Piccoli sia da ricercare nel messaggio del protagonista: grandi o piccoli che siamo non dimentichiamo mai il bambino che è dentro di noi e ricordiamo, in questa festa di visioni cinematografiche, che “l’essenziale è invisibile agli occhi”.

Ore 19:45 – LA CITTÀ INCANTATA. Il film premio Oscar di Hayao Miyakazi esce in Italia nel 2003 ed è rimasto in cartellone al Dei Piccoli per mesi. Un pubblico entusiasta ha iniziato ad amare l’opera del maestro giapponese: tutti i suoi film sono entrati nella nostra programmazione fin dalla loro prima uscita in Italia, tutti con grande successo.