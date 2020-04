Il crossover fra Pulp Fiction e Le Iene con Vincent e Vic Vega? Michael Madsen ci svela la trama

News Cinema

Dalla quarantena, l'attore che è stato Mr. Blonde nel primo film del regista racconta di un interessante dettaglio su un progetto folle che ci sarebbe tanto piaciuto veder realizzato.

Quentin Tarantino è un vulcano di idee e, lo sappiamo, e ama ogni suo singolo personaggio, che vorrebbe veder vivere per sempre. Di solito questo suo desiderio viene accontentato, perché i suoi film sono eterni, ma ritrovare le sue creature in nuovi contesti sarebbe tutta un'altra cosa e, fra le tante storie che ha immaginato e mai trasformato in un film, ce n'è una che ci sarebbe tanto piaciuto vedere. Ce ne parla Michael Madsen, che deve annoiarsi parecchio in quarantena, visto che è molto attivo sui social e assai incline a raccontarsi alla stampa.

In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, l'attore ha narrato di un crossover fra Le Iene e Pulp Fiction che avrebbe creato un legame fra Vincent Vega (John Travolta) e Vic Vega (Madsen), che sono fratelli. Del film, che sarebbe stato un prequel tanto del lungometraggio d'esordio di Tarantino quanto del vincitore della Palma d'Oro a Cannes nel '94, avevamo già sentito parlare e sapevamo che l'idea era quella di ambientarlo ad Amsterdam, città dalla quale, in Pulp Fiction, Vincent raccontava di essere tornato. "Dovevamo entrambi trovarci ad Amsterdam per motivi criminali" - spiega Michael Madsen. “Il film sarebbe cominciato con noi due che usciamo da prigioni di stati differenti, dopodiché apriamo un locale insieme".

Tempo dopo, e questa è la cosa carina, Quentin ripensò ai Vega brothers prendendo una decisione quasi folle: "Gli è venuta l'idea di rendere protagonisti del film i gemelli di Vic e Vincent, che si rincontrano dopo la morte dei loro gemelli. Era una cosa molto complicata, ma quando Quentin comincia a parlare di una sua idea, è molto facile accettarla".

A proposito dell'infausto destino di Vic e Vincent, ricordiamo che il primo, il cui nome in codice era Mr. Blonde, veniva ucciso da Mr. Orange, mentre il secondo moriva per mano di Butch Coolidge.

Come ci ha raccontato Daniela Catelli giorni fa, Michael Madsen ha reso omaggio a Le Iene, vestendosi per metà da Mr. Blonde e fingendo di aver tagliato l'orecchio della moglie e della figlia. Vi riproponiamo il buffo video, accompagnato dalla canzone "Stuck In The Middle With You" al cui ritmo il personaggio mozzava l'orecchio al povero poliziotto con il volto di Kirk Baltz.