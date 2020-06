Il crimine non va in pensione: i magnifici anziani rapinatori del film di Fabio Fulco

News Cinema

Il popolare attore Fabio Fulco debutta alla regia nel 2017 con la commedia corale Il crimine non va in pensione, dove a fargli degna compagnia è un gruppo di attori davvero eccezionali del nostro cinema, tv e teatro, a cominciare da Stefania Sandrelli per proseguire con Ivano Marescotti, Gianfranco D'Angelo, Franco Nero, Orso Maria Guerrini, Gisella Sofio, Maurizio Mattioli. È unìimpresa non da poco esser riusciti a mettere insieme un cast del genere, che in alcuni casi non si è mai incontrato prima sullo schermo.

Il crimine non va in pensione: La trama e il trailer del film

La storia prende il via all'interno del centro per anziani “La Serenissima”, dove tra le consuete attività ludico-ricreative le giornate scorrono tranquille finché una delle ospiti, la bella Edda (Silvana Bosi) viene ricoverata in ospedale in seguito a un malore. Il motivo è lo stress per la perdita dei risparmi in seguito a scommesse illegali. Edda voleva aiutare la figlia, che ha problemi economici. Ersilia (Sofio), una simpatica ottantenne, ha l'idea di rapinare una sala Bingo per venire in soccorso all'amica. Detto, fatto: l'impresa viene organizzata in men che non si dice. Darà loro una mano Salvatore detto “Sasà”, l'infermiere del centro anziani (Fulco), ex “mariuolo” ripulito, un furbetto che in fondo è un ragazzo dal cuore d’oro. Sul più bello, nella sala bingo suona un allarme. Tutto sembra essere perduto. Ma sarà veramente la fine?



Il crimine non va in pensione - Il cast: personaggi e interpreti del film