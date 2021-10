Il Creeper sta tornando: il teaser trailer di Jeepers Creepers: Reborn

News Cinema

Sta per tornare al cinema l'amata saga horror nata dalla mente perversa di Victor Salva. Questa volta alla regia c'è il Timo Vourensola dei due Iron Sky (i film coi nazisti nello spazio).

Alcuni di voi, appassionati di horror e/o nati non proprio da pochissimo, ricorderanno Jeepers Creepers, il film del 2001 scritto e diretto da Victor Salva (noto per un controverso passato fatto di accuse e condanne per pedofilia) che tanto successo aveva avuto presso gli appassionati del genere, e che raccontava del Creeper (da alcuni tradotto in italiano come "lo Spauracchio"), demone alato che abita la provincia profonda degli USA e che ogni 23 anni riemerge dal suo sonno per dedicarsi a 23 giorni di caccia a giovani esseri umani, di cui è ghiotto.

Jeepers Creepers fu un grande successo, seppur di nicchia, tanto che Salva potè scrivere e dirigere due sequel: Jeepers Creepers 2 e 3, usciti rispettivamente nel 2003 e nel 2017.

Se non sapete di cosa stiamo parlando, affrettatevi a recuperare quei film, perché nel 2022 debutterà nei cinema un quarto capitolo di questa saga horror intitolato Jeepers Creepers: Reborn.

Questa volta, però, Salva è fuori dai giochi. La sceneggiatura è stata scritta da Sean-Michael Argo, mentre alla regia c'è il finlandese Timo Vuorensola, quello dei due Iron Sky, i film a cavallo tra fantascienza, azione, commedia e orrore con i nazisti nello spazio.

Protagonisti sono Sydney Craven e Imran Adams, rispettivamente Laine e Chase, una coppia che si sta recando insieme a un festival horror noto come Horror Hound dove però Laine inizia ad avere inspiegabili premonizioni e orribili visioni che sono legate al Creeper e al passato di quella cittadina. E, ovviamente, nel bel mezzo di quel festival orrorifico ma giocoso le cose inizieranno a farsi pericolose sul serio, con il Creeper che si è risvegliato dopo i suoi abituali 23 anni di sonno.

Qui di seguito, il teaser trailer e il poster di Jeepers Creepers: Reborn, che dovrebbe essere il primo capitolo di una nuova trilogia e nel cui cast appaiono anche Ocean Navarro, Matt Barkley, Alexander Halsall, Jodie McMullen, Georgia Goodman e Jarreau Benjamin.