Il Corvo: ecco il provino video di Jason Momoa per il ruolo di Eric Draven!

Il Corvo sembra essere davvero un progetto maledetto. Dopo la prima versione cinematografica del fumetto di James O'Barr, nel 1994, che costò la vita sul set al suo giovane protagonista Brandon Lee, sono anni che si cerca di riportarlo sul grande schermo, ma ogni volta c'è qualcosa che si mette di mezzo. Sono tantissimi gli attori e i registi negli anni collegati al progetto, e uno di questi è Jason Momoa, di cui circolavano in rete foto nel make-up di Eric Draven. Il regista Ryan Unicomb (i cui film sono inediti in Italia) ha deciso di rendere pubblici dei video in cui si mostra il provino dell'attore.

Momoa avrebbe dovuto essere Eric Draven nella versione del Corvo diretta da Corin Hardy, nel 2015. Poi, anche questo progetto è sfumato definitivamente nel 2018 e l'attore hawaiano, come Luke Evans e Jack Huston prima di lui, non è mai arrivato al ruolo. Come scrive Unicomb, però, bisognerebbe chiedere a Hardy se fosse statoscritturato o se il suo fosse solo un provino per testare le sue qualità davanti alla macchina da presa. A dire la verità, noi gli preferiamo il Corvo del compianto Brandon Lee, più vicino a quello del fumetto. Se sotto il trucco, infatti, le differenze si attenuano, la muscolatura di Jason Momoa ci appare eccessiva per il personaggio. . Si tratta ovviamente di un parere personale: voi che ne pensate?

Here’s the rest of the footage. There’s always been some confusion around if it’s from before he was cast or not. I’ve personally never been able to confirm but perhaps @corinhardy can?! #TheCrow #JasonMomoa https://t.co/3QOXCRZnaU pic.twitter.com/saY1WXaf4U