Il compositore Alan Menken entra nel club EGOT, ovvero i vincitori dei premi Emmy, Grammy, Oscar e Tony

News Cinema

Dopo aver fatto incetta di Oscar negli anni 90 con le musiche dei film d'animazione Disney, il compositore Alan Menken vince anche un Emmy e acquisisce lo status EGOT.

Da ieri domenica 27 luglio 2020 il compositore Alan Menken è ufficialmente diventato la 16ª persona al mondo a vincere tutti i quattro premi maggiori del mondo dello spettacolo: Emmy Award (TV), Grammy Award (musica), Academy Award ossia Oscar (cinema) e Tony Award (teatro). L'acronimo che si crea con le iniziali è EGOT ed è uno status che sono davvero in pochi a poter vantare. Alan Menken è stato premiato ai Daytime Emmy Award nella categoria miglior canzone originale in un programma per bambini, ragazzi o animato. Il brano da lui composto è Waiting in the Wings per la serie animata Disney Le avventure di Rapunzel. A ricevere l'Emmy insieme a lui, anche l'autore del testo Glenn Slater.

In carriera, Alan Menken (che ci ha regalato le musiche dei classici del rinascimento Disney La sirenetta, La bella e la bestia, Aladdin, Pocahontas, Il gobbo di Notre Dame e Hercules) ha conquistato un totale di 8 Oscar, 11 Grammi e 1 Tony. Aveva in passato ricevuto un Emmy, ma si trattava di un premio onorario e non contribuiva dunque al conferimento della status EGOT. Gli altri quindici artisti che hanno vinto i quattro premi sono Richard Rodgers, Helen Hayes, Rita Moreno, John Gielgud, Audrey Hepburn, Marvin Hamlisch, Mel Brooks, Jonathan Tunick, Mike Nichols, Whoopi Goldberg, Scott Rudin, Robert Lopez, John Legend, Tim Rice e Andrew Lloyd Webber.