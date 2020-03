Il Commissario Montalbano, L'altro capo del filo fra migranti e delitti

News Cinema

Il mare amato da Montalbano si riempie di migranti che sbarcano nella notte mentre il commissario deve occuparsi di un delitto misterioso.

La Sicilia di mare è il cuore della serie dedicata al Commissario Montalbano, anche noti a tutti ormai come Luca Zingaretti, così come dei romanzi scritti da Andrea Camilleri. Non è possibile immaginare le vicende narrate senza il sole e lo splendore del mare di quella terra, oltre alle sue campagne così caratteristiche. Non causalmente il nostro eroe dialettale abita in una bella casa a ridosso della spiaggia e ogni volta che deve prendere una decisione importante, lavorativa ma ancora di più personale, non manca una scena in cui si affaccia dal terrazzo e riflette respirando salsedine a pieni polmoni. Spesso lo fa con accanto la persona più importante della sua vita, Livia, interpretata da Sonia Bergamasco. Ma dal mare, si sa, proprio in Sicilia soprattutto, negli ultimi anni sono arrivate tante persone in cerca di una nuova vita e di fortuna.

L'altro capo del filo, Montalbano e i migranti

Stiamo parlando naturalmente dei migranti, al centro de L’altro capo del filo, tratto dal romanzo omonimo. Questo film cade nel ventennale della serie di maggior successo della televisione pubblica di questo secolo. Tutto cominciò nel 1999 con Il ladro di merendine, primo appuntamento con le storie scritte da Andrea Camilleri per l’editore Sellerio, con Luca Zingaretti nel non semplice tentativo di non deludere i fan. A distanza di così tanti anni possiamo senz’altro dire che chiunque legga i suoi romanzi lo fa avendo ormai in testa proprio Zingaretti, unico e solo possibile Montalbano. Alberto Sironi ancora alla regia, poco prima della sua prematura scomparsa, in una film scritto da Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini, oltre a Camilleri stesso.

I migranti sbarcano ormai quasi ogni notte, sulle rive del mare prossimo a Vigata, e il commissario si deve occupare dell’emergenza con i pochi uomini che ha a disposizione. La Storia irrompe dunque nella sua quotidianità e Montalbano cerca di affrontarla senza perdere responsabilità, giustizia e umanità. Nel frattempo in paese una donna viene uccisa con violenza nella sua sartoria. Una donna che il commissario conosce bene, che sta confezionando proprio un vestito destinato a lui, trattandosi di un’amica di Livia. Partiranno dunque le indagini anche su quest’altro caso, apparentemente inspiegabile, giunto inatteso a sconvolgere la quiete ordinaria del paesino di Vigata. Per la prima volta i risolti del caso lo porteranno addirittura a spostarsi nell’estremo nord, in un piccolo paese del Friuli-Venezia Giulia.