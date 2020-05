Il Commissario Montalbano in crisi matrimoniale, ne Le ali della sfinge

News Cinema

Le cose non vanno sempre bene per il poliziotto di stanza a Vigata, sono giorni di crisi di coppia.

La crisi di coppia può arrivare persino nella rustica e caratteristica casa sul mare di Vigata del Commissario Montalbano. Perché uno degli aspetti che ci piace della serie di romanzi di Andrea Camilleri, e di conseguenza dei film televisivi diretti da Alberto Sironi con Luca Zingaretti, è proprio la normalità del suo protagonista. La sua umanità di una persona come tutti noi, che compie errori e non è il ritratto di un eroe senza macchia che dal suo podio morale giudica i criminali. Tanto che in un libro viene così definito dal suo autore, “maturo, sperto, omo di ciriveddro e d’intuito”.

Le ali della sfinge, la scappatella di Montalbano

Succede infatti che il commissario faccia errori, addirittura che tradisca la sua pluriennale fidanzata Livia con una donna, come raccontato nel romanzo precedente a Le ali della sfinge, La vampa d’agosto. Sono discussioni continue, in casa, e i litigi non fanno che aumentare il malumore e una certa nostalgia costante da parte del commissario. Per non parlare delle differenze caratteriali che lo dividono dall’amata Livia, all’epoca interrpetata, prima messa in onda 2008, da Katharina Böhm.

In una di queste serata malinconiche, viene chiamato dalla questura per andare in una vecchia discarica dove è stato trovato il cadavere di una ragazza, nuda, con un proiettile che le ha sfigurato il viso. C’è un particolare che porta presto all’identificazione della donna, e non solo: la presenza di una farfalla, da lì il titolo del romanzo e dell’episodio.

Non sono semplici le indagini, per Montalbano, più che altro per una certa apatia che l’ha preso, legata alle questioni personali.

La vittima non è l’unica ad avere tatuato sulla scapola una farfalla, ce l’hanno anche altre donne, tutte prostitute dell’Europa dell’est che sono state riconvertite nel mondo del lavoro grazie a un’associazione cattolica. Non ci sarà mica qualcosa di losco in quella realtà apparentemente devota e nobile? Due veloci realtà inizino a muoversi nella vita di Montalbano, questo punto, una personale e una professionale. Inizia ad avere fretta di finirne una per tornare all’altra, anche perché il rischio è di perdere per sempre l’amore della sua vita, Livia.