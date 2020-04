Il Comic-Con di San Diego ancora previsto per luglio nonostante la pandemia

News Cinema

Il coronavirus sta mettendo in ginocchio il mondo, anche gli Stati Uniti, eppure gli organizzatori ancora sperano.

Nelle ore scorse è stato cancellato il torneo di Wimbledon, per la prima volta dopo 75 anni, dai tempi della Seconda guerra mondiale, mentre gli organizzatori di un altro evento importante del mesi di luglio, anche se più avanzato, il San Diego Comic-Con, sono ancora speranzosi che possa svolgersi nonostante la pericolosa situazione del coronavirus. Le date “rimangono previste dal 23 al 26 luglio” 2020.

Sono ancora alla finestra, insomma, dalle parti del sud della California, nonostante le pressioni, certo non irragionevoli, per cancellarlo ufficialmente. Così su twitter, “Ai nostri meravigliosi fan del Comic-Con e del WonderCon: comprendiamo quanto sia difficile il clima attuale per tutti noi e apprezziamo il vostro continuo supporto attraverso questi tempi difficili. Nessuno ha più speranza di noi di poter celebrare #SDCC2020 insieme il prossimo luglio. Stiamo monitorando la situazione con le autorità locali” prima di definire la pandemia “un ostacolo travolgente. "Prima di allora, ricordate: ‘un eroe è un individuo ordinario che prende forza dal perseverare e resistere nonostante gli ostacoli travolgenti”, citando l’ex Superman Christopher Reeve.

To our amazing Comic-Con and WonderCon fans: We understand how difficult the current climate has been for all of us and appreciate your continued support through these trying times. No one is as hopeful as we are that we will be able to celebrate #SDCC2020 together come July. 1/2— San Diego Comic-Con (@Comic_Con) April 1, 2020

Già tempo fa il Comic-Con International ha dovuto rinviare il WonderCon, un'altra Convention per fan di grande impatto e popolartià, prevista per il 10,11 e 12 aprile a Anaheim, la città di Dinseyland, sempre in California, appena fuori l’immensa area urbana di Los Angeles.

Ancora devono essere annunciate le nuove date di quest’altro evento.