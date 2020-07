Il colpevole: il film da vedere e commentare insieme martedì 14 luglio con SimulWatch

News Cinema

È un thriller molto originale il film danese intitolato Il colpevole, interamente ambientato in nella sala operativa della polizia in cui un agente risponde a una chiamata di emergenza. L'appuntamento su SimulWatch è per martedì 14 luglio alle 21.

La visione condivisa di martedì 14 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un thriller che arriva dalla Danimarca, capace di creare suspense grazie alla performance di un attore al telefono per tutta la durata della storia.

Il colpevole, questo il titolo, ha raccolto premi in tutti i Festival ai quali ha partecipato, inclusi il Sundance (premio del pubblico) e il Torino Film Festival (premio al miglior attore e alla migliore sceneggiatura). L'appuntamento per vedere tutti insieme Il colpevole e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per martedì 14 luglio alle 21.

Il Colpevole, il film diretto da Gustav Möller, racconta la storia di Asger Holm (Jakob Cedergren), ex-agente di polizia e operatore telefonico ad un centralino per le emergenze, che riceve una chiamata da una donna che è stata rapita. Quando la conversazione improvvisamente si interrompe, comincia la ricerca della donna e del suo sequestratore. Con a disposizione soltanto il telefono, Asger dà inizio ad una corsa contro il tempo per salvare la vittima. Presto però comprende di avere di fronte un crimine ben più grave di quanto inizialmente pensasse.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

