Il Colore Viola, il film drammatico arriva su Sky Cinema Due e NOW

Questa sera su Sky Cinema Due e in streaming su NOW arriva Il colore viola, adattamento cinematografico dell'omonimo musical di Broadway con un cast corale ed una produzione supportata da Oprah Winfrey.

Tratto dall’omonimo musical di Broadway a sua volta basato sul romanzo di Alice Walker, Il colore viola questa sera, martedì 19 novembre 2024, arriva in esclusiva in prima TV su Sky Cinema Due e in streaming in contemporanea su NOW dalle ore 21:15. Diretto da Blitz Bazawule, il film drammatico è approdato al cinema nel corso del 2023 e racconta la storia di donne forti costrette a proteggersi non solo da una società dominata dagli uomini, ma che assegna un peso sbagliato al colore della pelle.



Il Colore Viola: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Il colore viola, il film drammatico su Sky Cinema Due: trama, cast e curiosità

La storia è ambientata ad inizio Novecento in Georgia, negli Stati Uniti. Numerose sono le donne che popolano la trama, a partire da Celie. Orfana di madre, vive con sua sorella Nettie e il padre alcolizzato e violento che abusa di lei più volte, causandone due gravidanze. Alfonso, però, le strapperà via entrambi i bambini una volta nati e la costringerà a sposare un contadino, Albert Johnson noto semplicemente come Mister. Come suo padre, anche Mister non sarà gentile con Celie. Una volta fuori casa, Alfonso rivolgerà le sue attenzioni sgradite all’altra figlia Nettie, che scappa e chiede aiuto a sua sorella. Celie a quel punto cerca di proteggerla tenendola a casa con sé, ignara delle intenzioni di suo marito che cerca a sua volta di abusare della ragazza. Rifiutate le sgradite attenzioni, Nettie viene cacciata di casa ma promette a sua sorella di rimanere in contatto. Passano diversi anni da allora e nel frattempo la vita di Celie è andata avanti. Suo figlio, Harpo, è in età da matrimonio e sposa una donna forte ed emancipata, Sofia, che stringerà un bel rapporto con Celie, cercando di aiutarla a ribellarsi alle violenze fisiche e psicologiche del marito. Un giorno, però, Mister sprona Harpo a reagire, accusandolo di essere un debole che non sa farsi rispettare a casa sua. Di conseguenza Harpo aggredisce Sofia che, sconvolta, va via di casa. Quell’assenza viene presto soppiantata dall’amante Mary Agnes, detta Squeak. I problemi di Celie non sono ancora finiti: un giorno in città arriva l’ex amante di Mister, la cantante jazz Shug Avery, una donna autoritaria che non comprende come Celie possa farsi sottomettere in quel modo, in casa sua, dal marito che appare tutt’altra persona al cospetto di Shug.

Il cast di Il colore viola coinvolge numerose star del grande schermo come Fantasia Barrino che interpreta Celie e Phylicia Mpasi che interpreta la versione giovanile di Celie. Taraji P. Henson è Shug Avery, mentre Danielle Brooks è Sofia. Colman Domingo è Mister, mentre Corey Hawkins è Harpo. H.E.R. interpreta Mary Agnes, mentre Ciara è Nettie; la versione giovanile di quest’ultima ha le fattezze di Halle Bailey. Nel cast è coinvolta anche Whoopi Goldberg. Una piccola curiosità: Il colore viola è nato come romanzo premio Pulitzer di Alice Walker ed è poi stato adattato come spettacolo di Broadway. Questo, però, non è il primo adattamento cinematografico, uscito nel 1985 con la regia di Steven Spielberg. Quest’ultimo è stato coinvolto nuovamente nel nuovo adattamento del 2023 in qualità di produttore, affiancando Oprah Winfrey. Il film ha ottenuto una candidatura agli Oscar 2024 andata a Danielle Brooks come migliore attrice non protagonista.



