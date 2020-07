Il circuito di multisala The Space riapre in tutta Italia ad agosto

News Cinema

Il circuito The Space è pronto a riaprire in sicurezza i suoi multiplex entro il 19 agosto con l'attivazione un sistema digitale di assegnazione dei posti distanziati anche tramite app e web.

The Space Cinema si prepara a dare il bentornato al pubblico annunciando, per primo in Italia, la riapertura dei suoi cinema ad agosto. Dopo la prima fase di ripartenza a giugno, il circuito completa la ripresa delle attività in due fasi: un primo gruppo di cinema a partire da Venerdì 14 e i restanti da Mercoledì 19 Agosto.

La riapertura di The Space inaugura un periodo di grandi uscite cinematografiche, con due tra i titoli più attesi dell’anno: Onward, il nuovo film d’animazione Disney-Pixar per tutta la famiglia, in arrivo il 19 agosto, e l’ultimo lavoro di Christopher Nolan, l’attesissimo Tenet, più volte rinviato causa Covid-19 ma adesso finalmente pronto al debutto nelle sale italiane il 26 agosto, in anticipo rispetto agli USA, dove l’uscita è ancora da definire. Nelle settimane successive toccherà poi al fenomeno teen After 2, a New Mutants e a molti altri grandi titoli attesi dai fans.

Alle novità si aggiungono anche alcuni capolavori del passato, che tornano a rivivere sul grande schermo: tra questi Shining e Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, più gli ultimi tre film di Nolan: Interstellar, Dunkirk e un’edizione speciale per i 10 anni di Inception. A completare l’offerta, ogni giorno saranno proposti tanti film, sempre a partire da 4,90€.

Durante il periodo di sospensione delle attività, The Space Cinema ha elaborato nuovi protocolli (già operativi nei 4 cinema aperti da giugno) per garantire il distanziamento sociale e il più alto livello di sicurezza possibile, per il pubblico e per lo staff. Il personale del cinema è stato adeguatamente formato e dotato di tutti gli strumenti e dispositivi di protezione utili a minimizzare il rischio.

La programmazione è distribuita nell’arco della giornata in modo da consentire la segmentazione del flusso di pubblico, per evitare assembramenti nelle aree comuni. Per lo stesso motivo The Space Cinema raccomanda l’acquisto dei biglietti online, su sito e app: è senza costi aggiuntivi, anche se sarà sempre possibile comprarli al cinema.

Un nuovo sistema di assegnazione dei posti – che rende automaticamente impossibile l’acquisto di posti vicini a quelli già scelti da altri spettatori – è stato pensato per garantire il rispetto della distanza tra le persone o i gruppi di persone (come le famiglie o i congiunti).

Tutti gli ambienti del cinema sono regolarmente e frequentemente igienizzati, mentre le sale vengono pulite al termine di ogni spettacolo. Agli spettatori viene chiesto di indossare la mascherina in tutti gli ambienti del cinema, ad esclusione della sala, dove possono godersi il film consumando, come sempre, i loro popcorn.

L’obiettivo del circuito, da sempre, è quello di mettere al centro lo spettatore e la sua esperienza. Perché, come ha sottolineato il General Manager Francesco Grandinetti, in una lettera inviata agli spettatori di The Space, “il cinema in sala ci permette davvero di staccare per due ore dal mondo esterno. Non è solo divertente, ma aiuta a migliorare la vita di tutti i giorni.”

Qui sotto il video per illustrare le misure intraprese da The Space Cinema.

Il calendario delle riaperture The Space



DAL 26 GIUGNO

Silea

Casamassima

Grosseto

Bologna

DAL 14 AGOSTO

Beinasco

Milano Odeon

Montebello della Battaglia

Lugagnano di Sona

Pradamano

Sestu

Torri di Quartesolo

Trieste

Corciano

Montesilvano

Parma Campus (NB - Non Parma Centro )

) Napoli

Catanzaro

Belpasso

Salerno

DAL 19 AGOSTO

Vimercate

Firenze

Terni

Roma Moderno

Cerro Maggiore

Genova

Guidonia

Lamezia

Limena

Livorno

Nola

Quartucciu

Roma Parco de Medici

Rozzano

Surbo

Torino

