Il Cinema Troisi riapre a Roma il 21 settembre e inaugura con Titane, vincitore della Palma d'Oro!

Dopo 6 lunghi anni, un bel segnale di speranza e ripresa per tutti gli appassionati di cinema: il 21 settembre viene restituito alla città di Roma il Cinema Troisi e festeggia con l'anteprima di Titane, film Palma d'Oro, alla presenza della regista e degli attori.

Notizie come queste fanno davvero ben sperare per la ripresa del cinema. A Roma siamo abituati, purtroppo, a vedere chiudersi una dopo l'altra tutte le storiche sale cinematografiche. Ma c'è un cinema che verrà presto restituito alla città, dopo un degrado di anni e la ristrutturazione: il Cinema Troisi. Questo il comunicato ricevuto e che vi giriamo con moltissimo piacere:

C'è voluto molto tempo, tanta determinazione, un po’ – un bel po’ – di incoscienza: dopo 6 anni di ricorsi, ostacoli burocratici e lavori di restauro e risanamento conservativo, il 21 settembre si inaugura a Roma il Cinema Troisi, un progetto dell’Associazione Piccolo America che restituisce alla città una delle sue sale storiche, nel cuore di Trastevere. A inaugurare il nuovo Troisi, grazie alla collaborazione di I Wonder Pictures, un vero e proprio film-manifesto, oltre che uno dei titoli più attesi (e discussi) delle ultime stagioni: la Palma d’oro dell’ultimo Festival di Cannes, Titane di Julia Ducournau. Il film, accompagnato a Roma dalla regista e dai protagonisti Agathe Rousselle e Vincent Lindon, sarà presentato in versione originale con sottotitoli in italiano al Cinema Troisi in anteprima e in esclusiva nazionale dal 21 settembre, per poi arrivare nelle sale di tutta Italia dal 30 settembre. I biglietti saranno acquistabili dal 10 settembre sul sito www.cinematroisi.it.

Programmando le proiezioni del Cinema in Piazza e prima ancora al Cinema America – spiega Valerio Carocci a nome dell’Associazione Piccolo America – abbiamo cercato di soddisfare la fame di cinema della città, ma anche di alimentarla, provando a crescere insieme al pubblico. Dal centro storico all'estrema periferia, dai grandi autori alle saghe più popolari, sotto ai nostri schermi abbiamo ospitato, in dieci anni, una nuova generazione di spettatori, che adesso speriamo di accogliere al Troisi. Certo non abbiamo la presunzione di essere già degli esercenti navigati, e programmare un vero cinema ci mette di fronte a una sfida – e a una responsabilità – in più: scegliere tra le prime visioni, scommettendo su un film, un autore, una storia. Siamo orgogliosi che questa sfida inizi con un titolo importante come Titane, già vincitore del festival più importante del mondo, e alla presenza della regista e del cast. Non potevamo sperare in un’apertura migliore, e ringraziamo la distribuzione I Wonder Pictures per aver creduto in noi. Se c’è una cosa che ci hanno sempre riconosciuto è la volontà di ferro. Adesso potremo dire di averla addirittura di titanio!.

"Il Cinema Troisi, immobile concesso da Roma Capitale mediante bando pubblico – prosegue Federico Croce, direttore generale del Piccolo America – sarà uno spazio unico nel panorama europeo: oltre alla sala da 300 posti restituita alla città, e dotata delle tecnologie di proiezione più all'avanguardia, la struttura comprende infatti un’aula studio-biblioteca, per un totale di 80 postazioni, che sarà aperta e fruibile 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Un “miracolo” reso possibile dal sostegno del Ministero della Cultura, Regione Lazio con Lazio Innova, BNL gruppo BNP Paribas, SIAE, il green partner Iberdrola e il digital sponsor TIM". Dichiara Andrea Romeo, fondatore e CEO di I Wonder Pictures: "Abbiamo accolto con entusiasmo l'invito dei ragazzi del “Piccolo America” a inaugurare la ritrovata e rinnovata sala del Cinema Troisi di Roma con un'anteprima in esclusiva di ben 10 giorni di Titane, che ha travolto Cannes vincendo la Palma d’Oro. La riapertura di una sala cinematografica è sempre un'occasione da festeggiare, ma in questo caso ci piace ancor di più che l'invito venga da un gruppo di giovani appassionati cinefili decisi a riportare in sala i propri coetanei. Titane è un film prezioso e potente ed è magnifico che il suo lancio in Italia possa avvenire in un contesto tanto aperto alla comunicazione tra generazioni come quello costruito dall’associazione prima a Trastevere e poi in altre zone da riscoprire e recuperare della città di Roma. Siamo anche felicissimi che per questa inaugurazione ci raggiunga la regista del film Julia Ducournau che inaugurerà il cinema Troisi il 21 settembre 2021".

Bentornato, Cinema Troisi!