Il Cinema Troisi riapre a Roma grazie al Piccolo America

Presentato il Cinema Troisi che riapre dal 21 settembre a Roma, nel quartiere di Trastevere, con un'esclusiva nazionale per una settimana di Titane, il film della Palma d'oro a Cannes.

Un'apertura da palma d'oro, per il Cinema Troisi, gestito dall'Associazione Piccolo America. La storica sala romana del quartiere Trastevere presenta dal 21 settembre, per una settimana abbondante, l'esclusiva nazionale di Titane, il film vincitore al Festival di Cannes 2021. In attesa di parlare della visita romana della regista Julia Ducournau, e del protagonista Vincent Lindon, in primo piano il restauro accurato della sala.

E' stato presentato oggi il rinnovato Cinema Troisi, restituito alla città dall’Associazione Piccolo America, che riaprirà dopo 8 anni di chiusura domani 21 settembre con la proiezione in esclusiva nazionale di "Titane", film Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes. Sono intervenuti in conferenza stampa la regista Julia Ducournau, l’attore protagonista Vincent Lindon, il fondatore e CEO di I Wonder Pictures Andrea Romeo e il Presidente dell'Associazione Piccolo America Valerio Carocci.

Riapre il 21 settembre, dopo 8 anni di chiusura, il Cinema Troisi, nel cuore di Trastevere, restituito alla città dall’Associazione Piccolo America, che festeggia così - con un traguardo che è anche un nuovo inizio - i primi dieci anni di un’esperienza che ha segnato nel profondo la scena culturale non solo romana.

La rinascita del Troisi è, per il gruppo di ragazzi e ragazze, il coronamento del sogno di riaprire un luogo di cultura, un’isola che non c’era per chi, come loro, dalla periferia vuole attraversare e vivere il centro della Capitale. Fondando le sue radici su tutte le esperienze pregresse del Piccolo America, dal vivace laboratorio di partecipazione che fu il Cinema America Occupato fino all’ormai tradizionale appuntamento estivo con Il Cinema in Piazza, il progetto punta a fare della sala di via Induno una palestra di democrazia e un laboratorio dei rapporti sociali che possa, nel tempo, sperimentare anche un modello per il rilancio del ruolo della sala cinematografica.

A inaugurare il Cinema Troisi, grazie alla collaborazione di I Wonder Pictures, un vero e proprio film-manifesto, oltre che uno dei titoli più discussi delle ultime stagioni: la Palma d’oro Titane di Julia Ducournau. Il film, accompagnato a Roma dalla regista e dal protagonista Vincent Lindon, sarà proiettato (in v.o. con sottotitoli in italiano) in anteprima e in esclusiva nazionale dal 21 settembre, per poi arrivare nelle sale di tutta Italia la settimana successiva.

A seguire dal 30 settembre, il Troisi ospiterà uno dei film-evento dell’anno, il nuovo, attesissimo 007, No Time to Die di Cary Fukunaga con Daniel Craig, distribuito da Universal Pictures International Italy.

Completamente rinnovato, il Cinema Troisi è uno spazio unico nel panorama europeo: una storica sala cinematografica da 300 posti dotata delle tecnologie di proiezione più all’avanguardia, di un foyer-bar, di una luminosissima terrazza, di uno spazio polifunzionale per mostre ed eventi e soprattutto di un’aula studio-biblioteca con 80 postazioni, completamente gratuita, aperta – primo esempio in Italia – per 365 giorni all’anno, 24 ore su 24. Uno spazio innovativo legato a filo doppio alle istanze originarie dei ragazzi del Cinema America.

