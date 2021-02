Il cinema resiste nel mondo: I Croods 2, Fino all'ultimo indizio, Soul

News Cinema

Anche se da noi le sale sono chiuse, nel mondo numeri registrati da film come Fino all'ultimo indizio con Denzel Washington, I Croods 2 e persino Soul nei mercati asiatici ci mostrano che l'esperienza della sala è viva.

I cinema in Italia e nella maggior parte del mondo sono chiusi: lo sappiamo, e ne soffriamo da un punto di vista psicologico così come naturalmente economico, eppure prevedere a breve termine la morte dell'esperienza in sala in favore dello streaming è assai prematuro, come ci dimostra l'esito al boxoffice di tre film nei mercati mondiali in cui le sale sono rimaste aperte: Fino all'ultimo indizio con Denzel Washington, I Croods 2 e, non è una provocazione, persino Soul della Pixar. Andiamo per ordine.

Fino all'ultimo indizio con Denzel Washington parte bene al boxoffice USA

Si potrebbe facilmente sminuire la performance al boxoffice americano del thriller Fino all'ultimo indizio con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto: alla partenza ha registrato 4.800.000 dollari negli USA (7.600.000 dolllari contando anche le cifre nel resto del mondo), però il dato è più interessante se lo si contestualizza. The Little Things, questo il titolo originale, è infatti un film Warner Bros., quindi negli States è stato reso disponibile in parallelo sia in sala sia sul servizio di streaming proprietario della major, HBO Max, strategia molto discussa nell'ultimo mese. Nonostante i nomi coinvolti, non è un blockbuster ed è il tipo di film "medio" da 30 milioni di dollari di budget che molti analisti davano già in difficoltà nei cinema, ancora prima dell'apocalisse Covid-19. Pura carne da streaming sulla carta, invece...

Non siamo ingenui: sappiamo che per rientrare nei costi in condizioni normali dovrebbe incassare sui 60 milioni di dollari, cosa che al 90% non accarà in questa circostanza, e la Warner ha confermato che è stato il film più visto su HBO Max nel fine settimana, però la sua relativa vitalità al botteghino non era affatto scontata.



I Croods 2, il raggio di sole al boxoffice nell'epoca del Coronavirus

Soul della Pixar si è difeso bene al botteghino