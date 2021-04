Il cinema pianifica la ripartenza con delle Giornate Professionali Reload

News Cinema

L'industria del cinema italiano si riunisce in remoto per discutere sulle misure del governo e pianificare una ripartenza tanto agognata delle sale, nel corso di Giornate Professionali speciali Reload.

Il cinema si riattiva e pianifica la ripartenza, si spera a partire dal mese prossimo, nel corso di due giorni dedicati all’industria nazionale. Si svolgeranno infatti martedì 4 e mercoledì 5 maggio le Giornate Professionali di Cinema, visibili in streaming sul portale www.giornatedicinema.it, previo accredito. L’accreditamento è già possibile, per le categorie coinvolte ogni anno, esercizio, distribuzione, industrie tecniche e stampa, che dovranno compilare il formulario online e attendere la conferma di avvenuta registrazione.

La visione dell’evento avverrà mediante inserimento di user ID e password, seguendo le istruzioni che saranno fornite in tempo utile. Quella del 4 e 5 maggio è un’edizione straordinaria, e non soltanto per le modalità di fruizione: un segnale importante alla vigilia della ripresa delle attività che gli esercenti, l’ANEC, in collaborazione con l’ANICA, ha fortemente voluto, richiamato anche nel nome della manifestazione con l’inserimento di RELOAD e con un visual artwork dal forte valore simbolico.

Il cinema in sala sta per tornare, con molti film pronti per la distribuzione in sala, di cui saranno mostrate ampie anticipazioni. È inoltre finalmente il momento di celebrare i campioni di incasso del mercato cinematografico, prima della tempesta che ha travolto tutti i settori, quando il cinema italiano riusciva ad occupare per intero il podio dei migliori risultati in assoluto.

Oltre alle mini-convention e trailer delle Distribuzioni, alla cerimonia di consegna dei Biglietti d’Oro, gli accreditati potranno conoscere le date delle manifestazioni dell’industria, dei premi e festival di qui alla fine dell’anno, e assistere all’incontro istituzionale interassociativo sul percorso per la ripartenza, per il quale è attesa la presenza delle istituzioni. L’incontro consentirà di ripercorrere il piano di interventi messo in atto dal Governo e in particolare dal MIC per le imprese e i lavoratori del settore; per aggiornare sulla situazione generale, condividendo il percorso di ripartenza come apparirà in tale data, anche mediante una valutazione dei futuri protocolli sanitari assieme al percorso di una forte azione promozionale, alla quale la filiera contribuirà in modo concreto e convinto.