Il cinema italiano presenta Moviment: il progetto per far vivere il cinema in sala dodici mesi l'anno

C'è tutto il cinema italiano (inteso come industria) che conta, nella sala dove si presenta il progetto Moviement. Anzi, il progetto/processo, come lo definisce il moderatore dell'incontro Enrico Magrelli.

Cos'è Moviment? In poche parole un piano triennale - ché quinquennale suonava male - mirato a far sì che, come dice Francesco Rutelli, presidente dell'Anica, "i film al cinema ci siano dodici mesi all'anno, con lo sforzo e la volontà di tutta l'industria e di tutta la filiera".

Detta in altre parole, Moviement è in primo luogo il tentativo di allineare il mercato italiano a quello di tutto il resto del mondo, cercando di riportare film e spettatori nei cinema nei tre lunghissimi e spesso drammatici mesi estivi. E, in seconda battuta, quello di incentivare il consumo cinematografico per tutto l'anno.

Assieme a Rutelli, a presentare Moviement ci sono Luigi Lonigro presidente dei distributori Anica, Mario Lorini presidente dell'Anec, Carlo Bernarshi presidente dell'Anem, Francesca Cima presidente di produttori Anica, Pieta Detassis presidente dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, Andrea Moviement responsabile della comunicazione Moviement e il sen. Lucia Borgonzoni, sottosegretario ai Beni Culturali.

I toni sono da un lato vagamente apocalittici ("Siamo di fronte al cambiamento più profondo nella storia dell'audiovisivo," tuona Rutelli, "con milioni di persone che producono immagini in movimento, con la fruizione che si sposta al di fuori della sala, ma il cinema senza sala non esisterebbe, non esisterebbero più le immagini in movimento"), dall'altro spavaldamente trionfalistici ("proponiamo un cambiamento epocale che vuole modificare la percezione dello spettatore nei confronti del cinema in estate: come se la prima della Scala si tenesse il 1° di agosto").

Più generalmente, quelli di una convention aziendale dove l'immagine e il marketing la fanno da padroni, specie quando a parlare è Andrea Cuneo, supportato dalle inevitabili slide e dalla proiezione dello spot in stile cinecomic che, a partire dalla serata di premiazione dei David di Donatello che si terrà il prossimo 27 marzo, verrà trasmesso su Rai 1.

E però, tra tutto questo parlare di progetti, filiere, sinergie, spot, social e altro ancora, qualcosa di concreto s'intravede, ed è qualcosa di molto positivo.

Grazie allo sforzo congiunto di istituzioni governative, produttori, distributori ed esercenti, tutti impegnati nei rispettivi ambiti di azione in maniera coordinata, sono tanti i titoli che gli spettatori italiani troveranno nei cinema nel corso dei mesi estivi: blockbuster come Rocketman, Godzilla II: King of the Monsters, X-Men - Dark Phoenix, Pets 2, Toy Story 4, Annabelle 3, Spider-Man: Far from Home, Men in Black: International, Il sole è anche una stella, Il Re Leone e Fast & Furious - Hobbs & Shaw, ma anche cinema d'autore straniero e italiano rappresentato da Stanlio & Ollio, I fratelli Sisters, Beautiful Boy, The Golden Glove, Red Joan, All is True di Kenneth Branagh, Domino di Brian De Palma, White Crow il biopic su Nureyev di Ralph Fiennes, Submergence di Wim Wenders e Il grande spirito e Il signor Diavolo, che sono rispettivamente i nuovi film di Sergio Rubini e Pupi Avati. E a questi si potrebbero aggiungere anche alcuni importanti titoli italiani che non sono ancora stati svelati perché in predicato di essere presentati a Cannes.

I titoli quindi ci sono. Andrà verificato, certamente al termine del triennio e non prima, se Moviement sarà riuscito ad avere successo nella sua ambizione maggiore, che è quella di cambiare la mentalità degli italiani nei confronti del cinema: d'estate, certo, ma non solo. Cambiare l'abitudine e la percezione, per dirla col linguaggio marketing di Cuneo.

Non so, però, se per far questo saranno sufficienti le misure presentate in termini di incentivi (come il ritorno dei Cinema Days) e di promozione pubblicitaria.

Ha ragione allora Francesca Cima quando dice che, per quanto sia "bello pensare sia stato il cinema a fare il primo passo per pensare a un utilizzo diverso dei nostri centri urbani in estate", è vero che il cinema da solo non basta, se non supportato dal resto del sistema mediatico e culturale. "Bisognerebbe pensare a qualche iniziativa di supporto, come ad esempio l''idea di mettere in palinsesto qualche trasmissione di approfondimento sul cinema," dice Cima. O anche, aggiungerei io, che il cinema venisse trattato dalle maggiori reti nazionali, Rai in testa, con la dignità e la continuità che merita.