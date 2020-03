Il cinema in quarantena: cosa vedere (e commentare) ai tempi del Coronavirus

News Cinema

Ogni giorno, un film da vedere e commentare tutti insieme, ma a distanza, con la app SimulWatch. Ecco l'elenco di proiezioni pubbliche organizzate dalla redazione di Comingsoon.it

App gratuita sviluppata da Coming Soon, SimulWatch svolge due principali funzioni: la prima è quella di essere un motore di ricerca che vi permette di trovare su quale delle tante piattaforme di streaming legale operanti in Italia è disponibile il film che avete voglia di vedere; la seconda è quella di creare degli appuntamenti, cioè fissare l'inizio della visione di un certo film a una certa determinata ora di un certo giorno, e di condividere questo appuntamento con chi volete, o lasciarlo aperto a tutti, di modo tale da poter commentare quanto state vedendo attraverso la chat integrata nella app, con i vostri amici o perfino con altri utenti sconosciuti.

Quando SimulWatch è stata creata, non avremmo mai immaginato che il Coronavirus ci chiudesse tutti a casa e obbligasse l'intero paese a un periodo di quarantena. Eppure, pensiamo che oggi più che mai un prodotto come questo potrebbe essere utile a tante persone costrette in casa, lontane da amici e parenti. E quindi anche questa settimana torniamo a suggerirvi dei film da vedere nel corso della settimana, appuntamenti su SimulWatch creati da noi ai quali vi proponiamo di aderire. Per sentirtci tutti meno soli, più vicini. Più uniti nel combattere questa terribile situazione che stiamo vivendo, e nel nome del grande cinema che amiamo tanto.

Questi sono gli appuntamenti che già abbiamo fissato e organizzato per voi.

Un grande saluto a tutti dalla redazione di Comingsoon.it, sperando di superare presto la crisi del Coronavirus.

Lunedì 16 marzo, ore 21: Sotto il cielo della Hawaii

Cameron Crowe, uno che è un bravo regista, un bravissimo sceneggiatore, con un gran gusto musicale, e uno che ha firmato un libro intervista con Billy Wilder davvero leggendario, non fa un film da cinque anni. Dal 2015, anno in cui diresse questo film, che fu un grosso insuccesso di critica e pubblico e finì anche al centro di una polemica legata al cosiddetto whitewashing. Ebbene, spezziamo una lancia a favore di Sotto il cielo delle Hawaii, perché è tutt'altro che un brutto film, ed è un film - come tutti quelli di Crowe - che al termine della visione ci lascia sereni e felici, col sorriso sulle labbra. Uno di quei film per cui il termine feel good movie è stato inventato. È, come è ovvio dal titolo, ambientato alle Hawaii, ed è una commedia romantica che rielabora con personalità le regole del genere che vede protagonista un'adorabile Emma Stone assieme Bradley Cooper, Rachel McAdams, John Krasinski, Alec Baldwin, Danny McBride e perfino Bill Murray.

Martedì 17 marzo, ore 18: La città incantata

Da un po'di settimane a questa parte, Netflix ha aggiunto alla lunga, lunghissima lista dei titoli disponibili sulla sua piattaforma di streaming praticamente tutti i film del grande maestro Hayao Miyazaki, patron e fondatore dello Studio Ghibli, uno dei templi riconosciuti del cinema d'animazione mondiale. Tra tutti questi film, questa settimana ci sentiamo di suggerirvi La città incantata: e non solo perché è uno dei più famosi e celebrati, non solo perché vinse l'Orso d'oro al Festival di Berlino nel 2002 e l'Oscar per il miglior film d'animazione nel 2003. La storia raccontata in questo film, l'odissea di Chichiro finita nella città incantata e alle prese con mille peripezie per salvare sé stessa, i suoi genitori e fare ritorno alla sua vita e al suo mondo normali, ci sembravano infatti molto in linea con la realtà surreale che stiamo vivendo.

Mercoledì 18 marzo, ore 20:30: I soliti ignoti

Come probabilmente molti di noi già sapranno, RaiPlay ha deciso di aprire il suo portale streaming a tutto il pubblico italiano, eliminando perfino quel piccolo dettaglio che era la necessità di una registrazione per usufruire dei suoi servizi e dei suoi contenuti. Oltre a proporre programmi che hanno fatto la storia della tv pubblica italiana, su RaiPlay ci sono tantissimi film, nuovi e vecchi, famosissimi e poco conosciuti. Avete tutta la libertà e il tempo di esplorare quel catalogo: noi, intanto, abbiamo fissato un appuntamento con uno dei capolavori della storia del nostro cinema, con I soliti ignoti di Mario Monicelli, un film così profondamente italiano e così splendidamente eterno nella sua bellezza. Nonché un film che racconta l'ottimismo di un mondo uscito da poco dalla guerra e che andava incontro a una ricostruzione e un futuro non facili, ma guardati però con uno scanzonato ottimismo di cui abbiamo tanto bisogno anche oggi.

Giovedì 19 marzo, ore 16: Il filo nascosto

Pare che in Cina, con la quarantena, ci sia stata un'esplosione delle richieste di divorzio. In effetti la convivenza forzata e costante può, in alcuni casi, avere conseguenze spiacevoli sui rapporti di coppia. Ma guardando Il filo nascosto potreste consolarvi, perché la storia che racconta, e le sue conclusioni, farebbero impallidire moltii dei vosti eventuali screzi casalinghi. Scherzi a parte, quello diretto da Paul Thomas Anderson, che è uno dei più importanti registi in attività, è un film splendido, intenso, complesso, elegantissimo e appassionante. Uno di quei film per i quali la parola capolavoro non è né esagerata né fuori luogo. Merito della scrittura e della regia di Anderson, e della recitazione straordinaria dei due protagonisti: Daniel Day-Lewis e Vicky Krieps.

Venerdì 20 marzo, ore 17: Una pazza giornata di vacanza

Una pazza giornata di vacanza è quella che molti di voi, già streamati dalla quarantena al termine della prima settimana di lockdown, vorrebbero concedersi. Ma Una pazza giornata di vacanza, in questo caso, è anche il titolo di una commedia del 1986 diventata leggendaria e simbolo di un'epoca. Scritta e diretta dal regista che ha inventato al teen-comedy negli anni Ottanta, John Hughes, il film vede Matthew Broderick nei panni di Ferris Bueller, un'adolescente americano cui capiteranno rocambolesce avventure dopo aver ordito un complesso piano per marinare la scuola assieme al suo migliore amico e alla sua fidanzata e di girare la città a bordo di una Ferrari d'epoca. Nel 2014 il film è stato selezionato per la preservazione nel National Film Registry, dove vengono custoditi i film considerati: "culturalmente, storicamente o esteticamente significativi".

Sabato 21 marzo, ore 21:30: La spia

Lo spionaggio è uno dei generi cinematografici che amiamo di più, qui alla redazione - in questi giorni virtuale - di Comingsoon.it: sia che si tratti della sua variante più spettacolare in stile James Bond o Mission: Impossible, sia che - come in questo caso - si tratti di film che raccontano storie che descivono in maniera più realistica il mondo dell'intelligence. Diretto da Anton Corbijn, leggendario fotografo di rockstar e regista di video musicali, La spia - A Most Wanted Man è tratto da un romanzo del re della letteratura spionistica, John Le Carré, ed è uno degli ultimi film interpretati da uno dei puù grandi attori della nostra generazione, Philip Seymour Hoffman, prima della sua scompara. Al suo fianco ci sono anche Rachel McAdams, Robin Wright, Willem Dafoe, Daniel Brühl, Nina Hoss.

Domenica 22 marzo, ore 14:30: Voglia di vincere

Torniamo a parlare di teen-comedies anni Ottanta. Poco prima di diventare nell'immaginario di tutti, e per sempre, il Marty McFly della serie di Ritorno al futuro, e quindi una star internazionale, Michael J. Fox, che già era famoso per il ruolo di Alex nel telefilm Casa Keaton, interpretò Voglia di vincere, film diretto da Rod Daniel che rielaborava in chiave umoristico-adolescenziale il mito del licantropo. Il titolo originale del film è infatti Teen Wolf, e la storia che racconta è quella di un ragazzo di un liceo americano che scopre di venire da una famiglia di lupi mannari, e che grazie alla questo fatto, e al manifestarsi delle sue trasformazioni, passa da essere timido e invisibile a uno dei ragazzi più popolari e ammirati della sua scuola.