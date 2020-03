Il cinema europeo in cerca di una strategia per minimizzare i danni del virus

News Cinema

Verso lo spostamento in digitale di tutte le aree di promozione, vendita internazionale e marketing del cinema europeo il più velocemente possibile

La European Film Promotion, un’agenzia che rappresenta il cinema di 37 paesi, sta mettendo in atto una serie di cambiamenti ai suoi programmi per minimizzare il danno arrecato all’industria dalla crisi del coronavirus. Tra questi è stato istituito un comitato di crisi specifico, secondo quanto dichiarato dalla direttrice dell’EFP Sonja Heinen a Variety.

Il comitato si riunirà ogni settimana e coinvolgerà gli organismi cinematografici nazionali, oltre a rappresentanti dei festival e altri organismi chiave dell’industria. Il tentativo sarà quello di funzionare come una specie di barometro, raccogliendo differenti punti di vista e idee, secondo quanto dichiarato in un comunicato. Il primo di questi incontri si terrà venerdì 27 marzo e coinvolgerà rappresentati delle organizzazioni membri dell’EFP oltre a Jérome Paillard, direttore esecutivo del Cannes Market, con cui si discuterà dei suoi piani per tenere un mercato virtuale, apertura il 23 giugno.

Le decisioni andranno prese velocemente, il virus non consente tempi dilatati o risposte lente. “Gli organismi di promozione e i venditori dipendono dalle decisioni dei festival, e viceversa. Per noi la cosa importante è mantenere la visibilità dei film europei, in particolare che la diversità delle nostre cinematografie sia rappresentata in questi eventi virtuali che ci attendono”.

Il programma MEDIA dovrebbe dare il via allo sblocco di fondi per agevolare le iniziative dei venditori internazionali dei film europei, supportando il marketing e rendendo più flessibile la promozione digitale, “per adottare lo spostamento in digitale di tutte le aree di promozione il più velocemente possibile”.