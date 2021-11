Il cinema di Wong Kar-wai in streaming in esclusiva su MUBI

News Cinema

Tra dicembre e gennaio saranno disponinili in streaming sulla piattaforma dedicata al cinema d'autore e di qualità i film del grande regista di Hong Kong. Ma a dicembre arriveranno su MUBI anche altre interessanti esclusive.

Dopo il passaggio nelle sale delle versioni restaurate dei suoi capolavori, distrubuite da Tucker Film, il cinema di Wong Kar-wai debutta anche in streaming, e lo fa in esclusiva sulla piattaforma di MUBI, quella dedicata al cinema d'autore di qualità e che, a differenza delle altre, propone un catalogo figlio di un'attenta curatela, e che propone quindi interessanti percorsi autoriali o tematici da scoprire giorno dopo giorno.

Tra dicembre 2021 e gennaio 2022 saranno proposti in streaming su MUBI sei film del grande autore hongkonghese, ovviamente presentati in versione restaurata: a dicembre di potranno vedere il capolavoro In the Mood for Love, l'esordio di As Tears Go By e il noir Days of Being Wild, mentre a gennaio arriveranno il celebre dittico formato da Hong Kong Express e Angeli perduti, e anche il bellissimo Happy Together.



In the Mood for Love: Trailer Versione restaurata - HD

Dicembre sarà inoltre il mese in cui su MUBI saranno disponibili in streaming e in esclusiva altri interessantissimi titoli, tra i quali segnaliamo il premiato documentario Selfie di Agostino Ferrente, il film di Małgorzata Szumowska Non cadrà più la neve, presentato a Venezia nel 2020, e l'opera prima di Andreas Fontana Azor, un thriller politico nel quale un banchiere privato arrivato a Buenos Aires da Ginevra si muove nel mondo degli ultraricchi cercando di districare una rete di colonialismo e alta finanza durante la guerra sporca.

Da segnalare anche il cortometraggio Junior, realizzato nel 2011 da Julia Ducournau, la regista di Titane.