Il cinema di Noah Baumbach attraverso i suoi migliori film in streaming

L'autore de Il calamaro e la balena e Storia di un matrimonio compie oggi 52 anni. Ripercorriamo i momenti migliori della sua carriera con cinque titoli in streaming.

Attraverso i cinque film in streaming di oggi vogliamo volgere lo sguardo verso il cinema di Noah Baumbach, uno degli autori americani più interessanti che si sono affermati nel nuovo millennio. Pochi come lui in questi anni hanno saputo indagare la complessità dei rapporti umani - in particolar modo quelli familiari - con profondità psicologica e un senso velato di malinconia tutto newyorkese. Il cinema di Baumbach, spesso ondivago nei risultati artistici, si è però col tempo asciugato di alcune pretenziosità troppo autoriali per concentrarsi con maggiore incisività sulla rappresentazione veritiera di personaggi e situazioni. Eccovi dunque quelli che riteniamo i lungometraggi più degni di nota di un cineasta che a nostro avviso sta finalmente esprimendo il meglio delle due notevoli potenzialità cinematografiche. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Noah Baumbach

Il calamaro e la balena

Frances Ha

Giovani si diventa

The Meyerowitz Stories

Storia di un matrimonio

Il calamaro e la balena (2005)

Dopo l’esordio dietro la macchina da presa di Kicking and Screaming arrivato ben dieci anni prima, Baumbach centra il grosso successo di critica con Il calamaro e la balena, storia di una famiglia disfunzionale e intellettuale che non riesce a mantenere uniti i propri membri. Personaggi stilizzati, scene di dialoghi brillanti, interpretazioni perfette di Jeff Daniels, Laura Linney e un Jesse Eisenberg alla sua prima prova di rilievo. Un film forse oggi vagamente datato ma capace di raccontare le piccole incomprensioni familiari attraverso momenti di cinema vero dietro la confezione pur altezzosa. Un titolo da riscoprire, un ritratto doloroso di cosa significhi una separazione. Nomination all'Oscar per la sceneggiatura. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Frances Ha (2013)

Frances Ha: Il trailer del film di Noah Baumbach con Greta Gerwig

Il film maggiormente di culto di Baumbach, uno spaccato di vita newyorkese vero nella sua effimera superficialità. La “musa” dell’autore Greta Gerwig si aggira per le strade della Grande Mela senza sapere bene quale direzione far prendere alla propria vita. Una commedia lieve sullo spaesamento esistenziale di una generazione, fotografato in un bianco e nero che è la cosa migliore del film. Baumbach ha fatto di meglio, ma è innegabile che in alcuni momenti Frances Ha sappia cogliere in pieno cosa significhi essere giovani e vivere a New York...Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Giovani si diventa (2014)

Giovani si diventa: Il trailer italiano del film - HD

Il lungometraggio di Baumbach più si avvicina al genere puro. Una commedia di costume in cui i quarantenni Ben Stiller e Naomi Watts tentano di ringiovanire dopo essere venuti a contatto con la coppia decisamente hipster formata da Adam Driver e Amanda Seyfried. Giovani si diventa possiede momenti di cinema seriamente divertenti, situazioni paradossali eppure totalmente reali. Attori perfetti per un prodotto di intrattenimento che lavora con ironia (e autoironia) sul discorso del tempo che, ineluttabilmente, passa per tutti. Baumbach compreso. Disponibile su CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Meyerowitz Stories (2017)

The Meyerowitz Stories: Il trailer italiano del film - HD

Il progetto che nessuno voleva realizzare e che Netflix ha realmente salvato dall'oblio si rivela invece uno dei lavori più sentiti e melodrammatici di Baumbach. Ancora una volta l’autore indaga le dinamiche di una famiglia del tutto sui generis attraverso uno studio di personaggi certosino e a tratti commovente. Come comprimari di lusso Dustin Hoffman ed Emma Thompson lavorano al prestigioso servizio dei due protagonisti Ben Stiller e Adam Sandler. Ed è quest’ultimo il cuore pulsante e viscerale di The Meyerowitz Stories, segno che ancora oggi quando l’attore vuole prendersi un po’ più sul serio sa tirar fuori interpretazioni di valore assoluto. Gran bel film, uno dei più onesti e toccanti degli ultimi cinque anni. Disponibile su Netflix.

Storia di un matrimonio (2019)

Last but not least il film della consacrazione, uno sguardo lancinante a una coppia che si divide soffrendo delle incomprensioni e delle differenze nelle scelte di vita. Storia di un matrimonio possiede una sceneggiatura davvero introspettiva, che permette ai due notevolissimi protagonisti Scarlett Johansson e Adam Driver di riempire magnificamente due personaggi sfaccettati e verissimi. Storia di un matrimonio colpisce al cuore, fa soffrire insieme alle figure sul grande schermo. Nomination all’Oscar al film, allo script e ai due protagonisti, statuetta soltanto per la non protagonista Laura Dern. A nostro avviso almeno anche la sceneggiatura avrebbe meritato il premio. Eccome se lo avrebbe meritato...Disponibile su Netflix.