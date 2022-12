Il cinema di Natale per i più piccoli su NOW

News Cinema

Segnaliamo sulla piattaforma NOW dei film in streaming di certo graditi ai bambini nel clima delle feste: Clifford il Grande Cane Rosso, Sonic 2, Me Contro Te: Il film - Persi nel tempo e Pokémon Detective Pikachu!

È bello che il Natale si leghi ai bambini attraverso la scoperta o la riscoperta di film destinati alla loro attenzione, ma anche a quella dei loro genitori, spesso complici divertiti in queste visioni: su NOW e Sky trovate cinque lungometraggi ideali per gli spettatori più piccoli, non legati all'universo natalizio ma perfetti per aprire una finestra sull'immaginazione, già socchiusa dal periodo. In particolare parliamo di Clifford il Grande Cane Rosso, Sonic 2: Il film, Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, Me Contro Te: Il film - Persi nel tempo e Pokémon Detective Pikachu.

Clifford il grande cane rosso

Clifford il grande cane rosso di Walt Becker è tratto da un'omonima serie di romanzi per bambini, scritti da Norman Bridwell e pubblicati a partire dal 1963. Le avventure di questo grosso cucciolo sono state raccontate nei decenni anche in ben tre serie animate, realizzate a partire dall'inizio degli anni Duemila, ma in questo caso parliamo di un lungometraggio in tecnica mista, con riprese dal vero e computer grafica.

Si racconta qui la storia di un rosso cucciolo di cane, regalato da un anziano eccentrico (interpretato dal grande ex dei Monty Python, John Cleese!) alla piccola Emily. Si tratta di un animale magico, che diventerà tanto più grande quanto più sarà l'affetto che riceverà: potete ben immaginare cosa succede quando Emily lo avvolge delle sue premure. Presto il gigantesco cucciolo diventa ingovernabile, e lo zio di Emily, Casey (Jack Whitehall), dovrà aiutarla a risolvere la situazione prima che la mamma di Emily Torni a casa!



Sonic 2 - Il film

Sonic the Hedgehog è una delle mascotte più amate della storia dei videogiochi, dopo Super Mario, ma prima di Lara Croft! Pur nato negli anni Novanta, il personaggio ha saputo attraversare le generazioni, tra giochi e serie tv, e le sue ultime incarnazioni cinematografiche hanno saputo ancora una volta convincere un pubblico variegato, tra nostalgia e puro divertimento dei bambini. In Sonic 2 - Il film, il nostro protagonista vive sulla Terra adottato da Tom e Maddie (James Marsden e Tika Sumpter), ma combina un guaio dietro l'altro, convinto di poter fare l'eroe. Quando il perfido Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey) torna a farsi vivo, in compagnia di un'echidna cattivissima di nome Knuckles, sarà però proprio Sonic a poter salvare il mondo, spalleggiato dallo scoiattolo a due code, il dinamico Tails! Con oltre 400 milioni di dollari incassati, Sonic 2 è riuscito a superare anche il successo del primo lungometraggio.



Me Contro Te: Il film - Persi nel tempo

Terzo in ordine cronologico dei film degli Youtuber Me Contro Te (al secolo Sofia Scalia e Luigi Calagna), questo Me Contro Te: Il Film - Persi nel tempo ripropone, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi, la loro impronta di storia fiabesca e buffa con canzoni: una ricetta che li ha resi molto popolari presso i piccoli nativi digitali. In quest'avventura il crudele Signor S e la sua vice Perfidia cercano di rubare alcuni oggetti magici, tra cui una clessidra che permette i viaggi nel tempo: mentre cercano di impedire il furto, Luì e Sofì vengono mandati indietro nell'Antico Egitto, però in compagnia dei cattivi! Forse per contrastare la regina Viperina bisognerà coalizzarsi e mettersi alle spalle i vecchi rancori...



Pokémon Detective Pikachu

Il successo dei Pokémon è andato ben al di là dei videogiochi, dove le combattive creaturine mutaforma godono di un apprezzamento duraturo da un quarto di secolo: tra serie tv e lungometraggi anime, la ricerca e la gestione degli scontri tra queste surreali creature è diventata un fenomeno di costume, ma Pokémon Detective Pikachu è qualcosa di più di una riproposta delle situazioni dei giochi o delle serie. È infatti un elegante film a tecnica mista, ambientato a Ryme City, una città dove convivono esseri umani e Pokémon: quando il detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, suo figlio Tim (Justice Smith) cerca di capire cosa sia successo, imbattendosi nell'aiutante di suo padre... e si tratta di Pikachu, che inspiegabilmente parla! È normale che accada? E cosa sta succedendo nel sottobosco criminale di Ryme City?

Diretto dal veterano degli effetti visivi Rob Letterman, girato in pellicola, realizzato con grandi mezzi e un certo gusto, Pokémon Detective Pikachu detiene ancora il record del film più remunerativo mai tratto da un videogioco: 433 milioni di dollari raccolti nel mondo.



Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo (su NOW dal 6 gennaio)