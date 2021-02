Il cinema di genere e la vendetta femminista: il trailer di Violation

News Cinema

Si sta facendo un gran parlare negli USA di un film che sta girando i festival e che racconta di una vendetta al femminile attraverso una storia di genere filtrata da sensibilità autoriale.

Si sta facendo un gran parlare negli USA di un film che sta girando i festival e che racconta di una vendetta al femminile attraverso una storia di genere filtrata da sensibilità autoriale: si chiama Violation, e dopo essere stato presentato a Toronto e al Sundance, sta per debuttare prima al SXSW e poi in streaming dal 25 marzo, in esclusiva su Shudder.

Scritto, prodotto e diretto dagli esordienti Madeleine Sims-Fewer e Dusty Mancinelli, Violation è un racconto brutale di vendetta femmista interpretato dalla stessa Sims-Fewer, da Anna Maguire, Obi Abili e Jesse LaVercombe.

La storia è quella di una donna, Miriam, che al collasso del suo matrimonio cerca rifugio in casa della sorella minore e di suo marito. Ma lì, una sera, accade qualcosa di catastrofico che lascia Miriam scioccata e fuiorsa. Convinta che l'unica cosa che possa fare è vendicarsi, Miriam decide di passare all'azione, ma il prezzo che pagherà per la sua vendetta sarà molto alto, e la donna scoprirà di non essere pronta ad affrontare le conseguenze emozionali e psicologiche delle sue azioni.

Questo è il trailer di Violation.