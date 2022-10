Il cerchio mi commuove, ma non perché sono di parte: appunti sul documentario di Sophie Chiarello

News Cinema

La regista ha ripreso per cinque anni, dalla prima alla quinta elementare, una classe di bambini di una scuola romana. Poi ha montato, con Andrea Campajola, innumerevoli ore di girato e ha realizzato un documentario commovente, in concorso in Alice nella Città. Questo è il commento di uno che quella scuola la conosce bene.

Mi autodenuncio. Ho un potenziale conflitto d’interesse. Evidente.

Perché la realtà raccontata da Il cerchio la conosco bene, e da vicino, così come conosco la sua autrice, Sophie Chiarello. Perché le mie figlie vanno o sono andate in quella scuola romana lì che è raccontata nel film, anche se non nella stessa classe dei bambini che appaiono sullo schermo. Bambini che non conosco direttamente ma che ho visto o incrociato, e che fanno parte di un mondo scolastico che, perlomeno a Roma, ha forse pochi eguali in quanto alla capacità di essere comunità.

Sono di parte, insomma.

E però. E però posso garantire che non è stato perché di parte che a guardare Il cerchio mi sono commosso in più punti. Anzi. La mia consapevolezza dell’essere di parte, o parte in causa, sebbene indirettamente, mi aveva semmai fatto iniziare la visione film con una sorta di eccessiva rigidità interiore, forse perfino con un pelo di puntiglioso pregiudizio negativo.

E invece.

Se mi sono commosso, e se comunque penso che Il cerchio sia un film bello (direi quasi importante, se questa parola non venisse abusata e svilita dal linguaggio critico corrente), è perché, penso, quello che il film racconta, ovvero l’infanzia, e come l’infanzia vede sé stessa, e il resto del mondo, e i problemi del mondo, quelli grandi e quelli piccoli, e soprattutto il mondo adulto, in tutte le sue mille contraddizioni, lo racconta in un modo così semplice e chiaro, e diretto, e mai costruito o filtrato, che è impossibile per chiunque non riconoscere qualcosa di intimo e familiare.

Lì dentro, dentro quello che Il cerchio racconta, ci siamo noi, i nostri figli, i nostri nipoti, i figli di qualche amico, i bambini e gli adulti e il mondo che conosciamo. Tutti, in qualsiasi scuola italiana.

Quelli ripresi in maniera così diretta e priva di giudizio da Chiarello, invisibile allo spettatore e allo stesso tempo così intimamente parte, silenziosa e osservante (per cinque anni: a là Boyhood) del cerchio di quella classe, sono i bambini. Quelli di sempre, quelli di oggi. In tutte le loro mille sfumature, nelle asperità, nelle timidezze e negli entusiasmi, nelle simpatie contagiose e, non c’è da essere ipocriti, nelle loro manifestazioni più fastidiose e respingenti. E in quei bambini, lo specchio di quello che siamo noi adulti. Nel bene e nel male.

Ci sono momenti in cui, lo ammetto, ho pensato con un filo di preoccupazione a che generazione strana, sebbene anche meravigliosa, stiamo crescendo. Così diversa e, in apparenza, così più complicata della mia.

E in altri mi sono vergognato, rivedendo nei racconti altrui, vizi piccoli e grandi del mio ménage familiare. Lo specchio del Cerchio non è sempre gratificante, o positivo, o commovente. Racconta quel che è, quel che siamo, anche quel che di noi non ci piace, o ci piace pensare non esista. Penso sia un grande merito.

Uno dei tanti di un film piccolo eppure molto grande, figlio di un impegno sincero e appassionato, financo felicemente modesto nelle sue evidenti e quinquennali ambizioni.

Non lo dico perché sono di parte. Anzi.

Dirlo, proprio perché in quel bene e in quel male ci sguazzo ancora, è uno sforzo di sincerità che mi costa, ma che vale il prezzo che richiede.