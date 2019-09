Il Centro Sperimentale di Cinematografia per la seconda edizione del VerticalMovie Festival

News Cinema

L'appuntamento è dal 10 al 12 Ottobre, presso il Museo D'Arte Contemporanea MACRO di Roma.

La 2ª Edizione del VerticalMovie Festival si svolgerà a Roma, dal 10 al 12 Ottobre, presso il Museo D'Arte Contemporanea MACRO ASILO, Via Nizza 138. Il Festival è organizzato da Maurizio Ninfa di Interproject Event s.r.l. e [email protected] A.C.



Tra le novità di quest'anno la presenza del Centro Sperimentale di Cinematografia con una videomostra di foto di scena verticali, "Registi sul set", dedicata alla promozione della Cineteca Nazionale ed al suo archivio fotografico. Un'autentica miniera di foto che non solo testimoniano la bellezza delle immagini che vediamo sullo schermo, ma anche il lavoro collettivo che tali immagini ha permesso di creare. Un viaggio in quella meravigliosa "fabbrica dei sogni" che è stata la nostra cinematografia. Perché non solo a Hollywood si fabbricano i sogni.

Musiche di Ennio Morricone. La mostra è curata da Vincenzo Aronica, responsabile Marketing ed Eventi della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.

Tra le opere in concorso alla 2ª Edizione del VMF BONNE NUIT di Dominique Maury che racconta di Lola, impiegata in un'agenzia immobiliare. Quando il suo capo le chiede se sta per vendere un appartamento, lei gli parla di qualcuno che potrebbe essere interessato. Ma in realtà, Lola preferisce mantenere lo stabile in vendita.