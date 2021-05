Il cattivo poeta primo al boxoffice italiano del weekend, aumentano gli spettatori totali

News Cinema

Il cattivo poeta con Sergio Castellitto conquista la vetta al boxoffice italiano del weekend, al secondo posto c'è Un altro giro con Mads Mikkelsen. Aumentano gli spettatori.

Appena uscito, Il cattivo poeta con Sergio Castellitto si colloca in testa al boxoffice italiano del weekend, con un incasso di quasi 200.000 euro in quattro giorni: la storia incentrata sugli ultimi due anni di vita di Gabriele D'Annunzio diventa così il primo lungometraggio nostrano a conquistare un primo bosto al botteghino dalla riapertura. Anche se le prime posizioni continuano a fluttuare sulle stesse cifre, con medie per sala basse, va notato che il numero complessivo degli spettatori in questo fine settimana è salito, passando da 85.000 a 143.000: frutto non solo di un'offerta aumentata, ma anche della riapertura di catene e diversi multisala.

Al secondo posto troviamo il vincitore dell'Oscar per il miglior film straniero: Un altro giro con Mads Mikkelsen, diretto da Thomas Vinterberg, ha debuttato con 150.000 euro in quattro giorni, raccontando la storia di un gruppo di amici che sperimentano su se stessi una teoria. È vero che la creatività e il genio aumentano con l'assunzione di determinate quantità di alcol?

Cede alla fine il passo, slittando dalla prima alla terza posizione, Nomadland di Chloé Zhao con Frances McDormand: le due vincitrici dell'Oscar hanno accompagnato la riapertura delle sale e questo fine settimana hanno raccolto altri 120.000 euro, raggiungendo il totale (per i tempi ragguardevole) di 1.240.000.