Il cattivo poeta, l'artista D'Annunzio: le interviste video a Sergio Castellitto e al regista Gianluca Jodice

Il rapporto fra un giovane federale fascista e il vate D'Annunzio, ormai chiuso nel Vittoriale, al centro de Il cattivo poeta, l'esordio interessante di Gianluca Jodice, che ce ne parla insieme al misurato protagonista, Sergio Castellitto.

Il passato alle sue spalle è grandioso, come la cornice del Vittoriale, in cui è ormai rinchiuso senza voglia di vedere nessuno, o quasi. Gabriele D'Annunzio è una figura discussa e discutibile della storia del nostro Novecento, e della nostra cultura. Un artista raccontato fra il 1937 e 1938 nella convincente opera prima di Gianluca Jodice, Il cattivo poeta, appena uscito nelle sale per 01 Distribution. Nei panni del protagonista un misurato Sergio Castellitto.

Intervista video a Sergio Castellitto e al regista Gianluca Jodice, su Il cattivo poeta