Il Castello errante di Howl nasconde un mistero irrisolto, mai chiarito da Hayao Miyazaki

News Cinema

La maledizione di Sophie è stata davvero spezzata o la magia era tutta nella sua mente? Il Castello Errante di Howl, da questo punto di vista, non segue regole magiche chiare. Analizziamo cosa non torna nel capolavoro di Studio Ghibli diretto da Hayao Miyazaki.

Il Castello Errante di Howl è uno di quei film che rimangono impressi nella mente per sempre. È la magia dello Studio Ghibli, unita alla sapiente sensibilità di Hayao Miyazaki. Tuttavia, c'è un passaggiomisterioso nella storia, che il regista giapponese non ha mai spiegato a dovere. Non parliamo di castelli volanti né di demoni del fuoco. In mezzo al caos magico, c'è una domanda scottante a cui Miyazaki non risponde mai: qual è la maledizione di Sophie?

Non esiste alcuna spiegazione. Solo una lunga lista di domande che frullano in testa da oltre vent'anni: come funziona la maledizione? Si è mai spezzata davvero? Miyazaki non si è mai preoccupato di fare chiarezza, dunque proviamo, con le nostre risorse e una buona dose d'impegno, a dissipare uno dei più grandi enigmi nella storia di Studio Ghibli. Torniamo all'inizio de Il Castello errante di Howl. Sophie sta solo cercando di vivere la sua noiosa vita in pace quando si imbatte in un uomo misterioso, Howl. Poco più avanti, la Strega delle Lande Desolate maledice la rafazza, trasformandola in una novantenne. Fatto. Nessun timer. Nessuna regola. Soprattutto, nessuna soluzione.

È come se la maledizione avesse un interruttore di cui nessuno possiede il telecomando. Una teoria molto popolare sostiene che il sortilegio non sia solo un incantesimo, ma un bagaglio emotivo. In quest'ottica, riflette il modo in cui Sophie vede se stessa. All'inizio, si diceva, è una persona semplice e invisibile. Quando si trasforma, inizialmente si adatta e non prova nemmeno a trovare un antidoto. Mentre prosegue la sua folle avventura con Howl, Calcifer e il resto della squadra, diventa gradualmente sempre più sicura di sé. E inizia a ringiovanire.

La maledizione di Sophie si è spezzata o no?

Resta un dubbio: la maledizione si è mai spezzata? Non c'è nessuna scena che lo dica chiaramente, tantomeno una sentenza della Strega delle Lande Desolate. Sophie, semplicemente, dopo un lungo discorso emozionante, torna giovane. Nessuno lo spiega, eppure siamo andati tutti avanti, come se non fosse uno dei momenti più confusi del mondo Ghibli.

C'è poi un dettaglio interessante. Quando Sophie torna giovane, conserva i suoi capelli grigio argento. Non sono più capelli 'da nonna': sono scintillanti, forti, da protagonista che ha attraversato tante difficoltà. Miyazaki avrebbe potuto facilmente restituirle i suoi capelli castani originali, ma non l'ha fatto. La chioma argentea è simbolo di maturità, forza interiore e, probabilmente, sottolinea che quello di Sophie non è un 'ritorno' alla giovinezza, ma il culmine di un cammino evolutivo.

Studio Ghibli, 5 segreti che un vero fan di Hayao Miyazaki non può non conoscere Leggi anche

Lo stile di Hayao Miyazaki: l'ambiguità come intenzione

Hayao Miyazaki, com'è noto, detesta dare risposte dirette . È un maestro dell'ambiguità, e Il Castello Errante di Howl ne è un esempio perfetto. Al papà di Studio Ghibli non interessa che il mondo magico segua le regole, non siamo mica a Hogwarts! Vuole che lo spettatore si faccia strada con le proprie forze attraverso la storia. La maledizione non ha bisogno di essere spiegata, perché la vera magia è Sophie che impara ad amare se stessa, a dire quello che pensa e a smettere di vivere col freno a mano tirato.

Non ha importanza che il maleficio sia stato ufficialmente spezzato o meno. Era magia, era uno stato mentale o la combinazione di entrambi? Non esistono risposte esatte. Ciò che conta davvero è che Sophie si è salvata, e non cercando un antidoto, ma cambiando la percezione di sé. Non è tornata quella di una volta: è diventata più forte e coraggiosa, regalandoci un finale edificante in perfetto stile Ghibli.