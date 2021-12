News Cinema

Il cast del Signore degli Anelli rappa "Siamo la trilogia numero 1" per celebrare i 20 anni dal primo film [video]

Antonio Bracco di 18 dicembre 2021

Frodo, Sam, Pipino, Merry, Legolas, Elrond e Andy Serkis/Gollum si esibiscono in un brano rap per celebrare la trilogia del Signore degli Anelli, a 20 anni dall'uscita del primo film, come la migliore della storia del cinema.